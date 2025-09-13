$41.310.10
12 вересня, 19:25 • 13607 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 27582 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 21155 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 33958 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 43039 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 33605 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 32734 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23782 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32876 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20770 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Цифровий документообіг у війську: у застосунку "Армія+" з'явився новий курс

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Застосунок "Армія+" додав курс "СЕДО: цифровий документообіг у війську" з 10 модулів для військових. Він навчає роботи з документами в єдиному цифровому просторі, включаючи реєстрацію кореспонденції та формування звітності.

Цифровий документообіг у війську: у застосунку "Армія+" з'явився новий курс

У застосунку "Армія+" зʼявився новий курс "СЕДО: цифровий документообіг у війську". Він допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу з документами в єдиному цифровому просторі, інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Деталі

Зазначається, що навчання складається з 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у системі електронного документообігу (СЕДО), реєструвати всі типи кореспонденції, надсилати та отримувати документи, а також контролювати їх виконання.

В окремих уроках розповідатимуть про те, як вести електронні журнали та формувати звітність щодо документообігу. У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу - фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що загалом у застосунку тепер чотирнадцять освітніх курсів. 125 000 користувачів вже проходять їх, а 55 000 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА", "Інформаційна стійкість. Кібербезпека" та "Основи звʼязку на полі бою".

Нагадаємо

У липні Міністерство оборони України представило нову інструкцію в застосунку "Армія+", що дозволяє військовим перевірити можливість переведення та отримати покроковий план дій. Цей тест-інструкція враховує різні фактори, включаючи термін служби та придатність до бойової служби.

Тисяча військових вже опановують оборонні закупівлі через застосунок "Армія+"24.06.25, 05:02 • 3593 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоТехнології
Міністерство оборони України