Цифровий документообіг у війську: у застосунку "Армія+" з'явився новий курс
Київ • УНН
Застосунок "Армія+" додав курс "СЕДО: цифровий документообіг у війську" з 10 модулів для військових. Він навчає роботи з документами в єдиному цифровому просторі, включаючи реєстрацію кореспонденції та формування звітності.
У застосунку "Армія+" зʼявився новий курс "СЕДО: цифровий документообіг у війську". Він допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу з документами в єдиному цифровому просторі, інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.
Деталі
Зазначається, що навчання складається з 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у системі електронного документообігу (СЕДО), реєструвати всі типи кореспонденції, надсилати та отримувати документи, а також контролювати їх виконання.
В окремих уроках розповідатимуть про те, як вести електронні журнали та формувати звітність щодо документообігу. У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу - фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат
Вказується, що загалом у застосунку тепер чотирнадцять освітніх курсів. 125 000 користувачів вже проходять їх, а 55 000 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА", "Інформаційна стійкість. Кібербезпека" та "Основи звʼязку на полі бою".
Нагадаємо
У липні Міністерство оборони України представило нову інструкцію в застосунку "Армія+", що дозволяє військовим перевірити можливість переведення та отримати покроковий план дій. Цей тест-інструкція враховує різні фактори, включаючи термін служби та придатність до бойової служби.
