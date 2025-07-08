В "Армії+" з’явилася нова інструкція щодо переведення військових на нове місце служби

У Міністерстві оборони України на сайті застосунку "Армія+" з’явилася нова інструкція, яка стосується зміни місця військової служби. Завдяки їй військові зможуть дізнатися, чи дозволено їм переведення в іншу частину, і що треба для цього зробити, пише УНН з посиланням на сайт Міноборони.

Деталі

Інструкція представляє собою невеликий тест із запитаннями, на які військовослужбовцям необхідно відповісти перед початком процесу переведення. Серед них:

скільки вже відслужили в поточній частині;

який тип у цієї частини;

у яку частину є бажання перевестися;

є придатність до бойової служби за висновком ВЛК чи ні;

є офіцерське звання чи ні.

У разі, якщо переведення можливе, формується покроковий план, який пояснює, що для цього треба зробити. В ньому міститься шаблон рекомендаційного листа та зразки військових документів, які знадобляться під час подання рапорту.

Крім того, окремим пунктом буде вказано, чи потрібне додаткове погодження командира для переведення. Якщо переведення неможливе – зазначатиметься причина, чому це неможливо в даний момент.

Ми будуємо новий тип комунікацій у війську. Коли всі процеси не бюрократизовані, а зрозумілі і людяні. Зміна місця служби зокрема. У військових залишалися питання стосовно алгоритму – і ми розробили для них тест-інструкцію, яка підкаже їм їхні подальші кроки для переведення - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За весь час сервісом зміни місця служби скористалися 60 тисяч військових. Із них 40 тисяч отримали погодження та вже перевелися або готуються до переходу на нове місце служби.

Найпоширеніша причина, чому рапорти на переведення відхиляються Кадровим центром ЗСУ – військовослужбовці роблять неякісні фотокопії або додають не всі потрібні сторінки документів. Наразі кількість таких помилок зменшується завдяки оновленому процесу подання рапорту в "Армія+", де тепер вказуються сторінки чи розділи документів, які слід додати.

Доповнення

Тисяча військових вже проходять освітній курс про оборонні закупівлі в застосунку "Армія+". Цей курс є найбільшим за обсягом на платформі, при цьому лише 23% слухачів успішно його завершують.

У мобільному застосунку "Армія+" з'явилася нова функція мультипідпису, що дозволяє командирам підрозділів одночасно опрацьовувати до 40 рапортів. Це нововведення значно прискорює процес погодження документів, зменшуючи адміністративне навантаження на військових.