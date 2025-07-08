В "Армии+" появилась новая инструкция по переводу военных на новое место службы

На сайте приложения "Армия+" Министерства обороны Украины появилась новая инструкция, касающаяся изменения места военной службы. Благодаря ей военные смогут узнать, разрешен ли им перевод в другую часть, и что для этого нужно сделать, пишет УНН со ссылкой на сайт Минобороны.

Детали

Инструкция представляет собой небольшой тест с вопросами, на которые военнослужащим необходимо ответить перед началом процесса перевода. Среди них:

сколько уже отслужили в текущей части;

какой тип у этой части;

в какую часть есть желание перевестись;

есть ли годность к боевой службе по заключению ВВК или нет;

есть ли офицерское звание или нет.

В случае, если перевод возможен, формируется пошаговый план, объясняющий, что для этого нужно сделать. В нем содержится шаблон рекомендательного письма и образцы военных документов, которые понадобятся при подаче рапорта.

Кроме того, отдельным пунктом будет указано, требуется ли дополнительное согласование командира для перевода. Если перевод невозможен – будет указана причина, почему это невозможно в данный момент.

Мы строим новый тип коммуникаций в армии. Когда все процессы не бюрократизированы, а понятны и человечны. Смена места службы в частности. У военных оставались вопросы относительно алгоритма – и мы разработали для них тест-инструкцию, которая подскажет им их дальнейшие шаги для перевода - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

За все время сервисом смены места службы воспользовались 60 тысяч военных. Из них 40 тысяч получили согласование и уже перевелись или готовятся к переходу на новое место службы.

Самая распространенная причина, почему рапорты на перевод отклоняются Кадровым центром ВСУ – военнослужащие делают некачественные фотокопии или добавляют не все нужные страницы документов. Сейчас количество таких ошибок уменьшается благодаря обновленному процессу подачи рапорта в "Армия+", где теперь указываются страницы или разделы документов, которые следует добавить.

Дополнение

Тысяча военных уже проходят образовательный курс по оборонным закупкам в приложении "Армия+". Этот курс является самым объемным на платформе, при этом только 23% слушателей успешно его завершают.

В мобильном приложении "Армия+" появилась новая функция мультиподписи, позволяющая командирам подразделений одновременно обрабатывать до 40 рапортов. Это нововведение значительно ускоряет процесс согласования документов, уменьшая административную нагрузку на военных.