У застосунку Армія+ запрацював мультипідпис рапортів

У мобільному застосунку Армія+ з'явилася нова функція мультипідпису, що дозволяє командирам підрозділів одночасно опрацьовувати до 40 рапортів.

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Деталі

Як повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, нововведення надає командирам можливість погоджувати одразу групу рапортів, які надходять у розділ "Рапорти" на вкладку "До розгляду".

Відтепер командир підрозділу завдяки мультипідпису може опрацювати десятки рапортів від підлеглих, які надходять у розділ "Рапорти" на вкладку "До розгляду". Рішення про погодження або відхилення приймаються свайпами праворуч та ліворуч відповідно. Також є можливість скористатись фільтром та промаркувати потрібні рапорти - повідомила Черногоренко.

Також уточнюється, що новий функціонал дає змогу опрацьовувати до 40 рапортів за раз. Підпис документів здійснюється через електронні сервіси Дія.Підпис або SmartID.

За один раз можна вибрати до 40 рапортів – наприклад, на відпустку – та погодити їх одночасно завдяки Дія.Підпис або SmartID - йдеться у повідомленні Міноборони.

Однак, масове відхилення не передбачене – для кожного відмовного рішення потрібне обов’язкове пояснення.

Масово відхилити рапорти неможливо, бо кожне відхилення потребує пояснення - наголосила заступниця Міністра.

Катерина Черногоренко також пояснила причини впровадження цієї функції.

Нас часто питали, чи плануємо ми зробити так, щоб можна було погоджувати рапорти одним махом. Бо підписувати їх по одному і кожен раз проходити підтвердження Дія.Підписом втомлювало командирів. Ми завжди дослухаємося до прохань користувачів і беремо їх в роботу, тож раді запустити сервіс мультипідпису і ще трохи зменшити адміністративне навантаження для наших військових - зазначила заступниця Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Додатково

Функція мультипідпису доступна з версії застосунку 2.2.0. Оновлення доступне в App Store і Play Market, а також на офіційній сторінці:

Довідка

Сервіс рапортів у застосунку Армія+ було впроваджено в серпні 2024 року. Відтоді користувачі подали загалом 36 типів рапортів, а загальна кількість опрацьованих звернень досягла 570 тисяч. З них 60% отримали погодження. Найпоширенішими є: оздоровчі (28%), щорічна відпустка (23%) та зміна місця служби (21%).

Найчастіше застосунком "Армія+" користуються у Сухопутних військах: вже опрацьовано 130 тис. електронних рапортів