Найчастіше застосунком "Армія+" користуються у Сухопутних військах: вже опрацьовано 130 тис. електронних рапортів
Київ • УНН
У Сухопутних військах опрацьовано 130 тис. електронних рапортів в "Армія+", 23 бригада подала понад 5 тис. рапортів. Доступні відпустки, допомога та інші функції.
Найчастіше застосунком "Армія+" користуються у Сухопутних військах. Один із рекордсменів – це 23 окрема механізована бригада, бійці якої подали понад 5 тис. рапортів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передає УНН.
Найчастіше "Армія+" використовують у Сухопутних військах. Там вже опрацьовано 130 000 електронних рапортів. І один із рекордсменів – це 23 окрема механізована бригада. Військові підрозділу подали вже понад 5 000 рапортів через застосунок, а також використовують інші функції, зокрема опитування, навчання та Плюси
Зазначається, що серед рапортів, які тепер бригада опрацьовує в електронному вигляді: відпустки щорічна та за сімейними обставинами, грошова допомога на оздоровлення, приймання та здавання посади.
Нагадаємо
У застосунку Армія+ з'явились 5 нових рапортів, які пов’язані з отриманням документів, виплатами та відпусткою.