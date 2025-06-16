Найчастіше застосунком "Армія+" користуються у Сухопутних військах: вже опрацьовано 130 тис. електронних рапортів

Найчастіше застосунком "Армія+" користуються у Сухопутних військах. Один із рекордсменів – це 23 окрема механізована бригада, бійці якої подали понад 5 тис. рапортів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передає УНН.

Найчастіше "Армія+" використовують у Сухопутних військах. Там вже опрацьовано 130 000 електронних рапортів. І один із рекордсменів – це 23 окрема механізована бригада. Військові підрозділу подали вже понад 5 000 рапортів через застосунок, а також використовують інші функції, зокрема опитування, навчання та Плюси