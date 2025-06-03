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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
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У застосунку "Армія+" з'явились п'ять нових рапортів

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Військові зможуть подати онлайн рапорти на статус УБД, зміну реквізитів, довідку про сім'ю та відпустку для догляду за дитиною. Загальна кількість рапортів досягла 36.

У застосунку "Армія+" з'явились п'ять нових рапортів

У застосунку Армія+ з'явились 5 нових рапортів, які пов’язані з отриманням документів, виплатами та відпусткою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає УНН.

У застосунку Армія+ з’явились 5 нових рапортів, які пов’язані з отриманням документів, виплатами та відпусткою. Усі вони знаходяться у своїх розділах і доступні для використання в оновленій версії Армія+, яку можна завантажити з App Store чи Play Market 

- заявили в Міноборони.

Серед нових рапортів:

  • рапорт на документи для отримання статусу УБД;
    • рапорт на зміну реквізитів картки;
      • рапорт на зміну отримувача коштів;
        • рапорт на довідку про склад сімʼї;
          • рапорт на відпустку для догляду за дитиною (до 6 років).

            Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок 

            - додали в Міноборони.

            У міністерстві нагадали, що рапорти в Армія+ з’явились у серпні 2024 року. З урахуванням нових рапортів їх загальна кількість становить 36. За цей час було повністю опрацьовано 530 тис. рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (30%), річна відпустка (23%) та зміна місця служби (21%).

            Нагадаємо

            У застосунку Армія+ вже авторизувалися близько 800 тисяч українських військових.

            Павло Башинський

            Павло Башинський

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