У застосунку "Армія+" з'явились п'ять нових рапортів

У застосунку Армія+ з'явились 5 нових рапортів, які пов’язані з отриманням документів, виплатами та відпусткою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає УНН.

У застосунку Армія+ з’явились 5 нових рапортів, які пов’язані з отриманням документів, виплатами та відпусткою. Усі вони знаходяться у своїх розділах і доступні для використання в оновленій версії Армія+, яку можна завантажити з App Store чи Play Market

Серед нових рапортів:

Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок