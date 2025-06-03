У застосунку "Армія+" з'явились п'ять нових рапортів
Київ • УНН
Військові зможуть подати онлайн рапорти на статус УБД, зміну реквізитів, довідку про сім'ю та відпустку для догляду за дитиною. Загальна кількість рапортів досягла 36.
У застосунку Армія+ з'явились 5 нових рапортів, які пов’язані з отриманням документів, виплатами та відпусткою. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає УНН.
У застосунку Армія+ з’явились 5 нових рапортів, які пов’язані з отриманням документів, виплатами та відпусткою. Усі вони знаходяться у своїх розділах і доступні для використання в оновленій версії Армія+, яку можна завантажити з App Store чи Play Market
Серед нових рапортів:
- рапорт на документи для отримання статусу УБД;
- рапорт на зміну реквізитів картки;
- рапорт на зміну отримувача коштів;
- рапорт на довідку про склад сімʼї;
- рапорт на відпустку для догляду за дитиною (до 6 років).
Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок
У міністерстві нагадали, що рапорти в Армія+ з’явились у серпні 2024 року. З урахуванням нових рапортів їх загальна кількість становить 36. За цей час було повністю опрацьовано 530 тис. рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (30%), річна відпустка (23%) та зміна місця служби (21%).
Нагадаємо
У застосунку Армія+ вже авторизувалися близько 800 тисяч українських військових.