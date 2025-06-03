В приложении "Армия+" появились пять новых рапортов

В приложении Армия+ появились 5 новых рапортов, связанных с получением документов, выплатами и отпуском. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

В приложении Армия+ появились 5 новых рапортов, связанных с получением документов, выплатами и отпуском. Все они находятся в своих разделах и доступны для использования в обновленной версии Армия+, которую можно скачать из App Store или Play Market

Среди новых рапортов:

Рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и пояснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок