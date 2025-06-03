В приложении "Армия+" появились пять новых рапортов
Киев • УНН
Военные смогут подать онлайн рапорты на статус УБД, изменение реквизитов, справку о семье и отпуск по уходу за ребенком. Общее количество рапортов достигло 36.
В приложении Армия+ появились 5 новых рапортов, связанных с получением документов, выплатами и отпуском. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
В приложении Армия+ появились 5 новых рапортов, связанных с получением документов, выплатами и отпуском. Все они находятся в своих разделах и доступны для использования в обновленной версии Армия+, которую можно скачать из App Store или Play Market
Среди новых рапортов:
- рапорт на документы для получения статуса УБД;
- рапорт на изменение реквизитов карты;
- рапорт на изменение получателя средств;
- рапорт на справку о составе семьи;
- рапорт на отпуск по уходу за ребенком (до 6 лет).
Рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и пояснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок
В министерстве напомнили, что рапорты в Армия+ появились в августе 2024 года. С учетом новых рапортов их общее количество составляет 36. За это время было полностью обработано 530 тыс. рапортов. Самые популярные – оздоровительные (30%), годовой отпуск (23%) и изменение места службы (21%).
Напомним
В приложении Армия+ уже авторизовались около 800 тысяч украинских военных.