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В приложении "Армия+" появились пять новых рапортов

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Военные смогут подать онлайн рапорты на статус УБД, изменение реквизитов, справку о семье и отпуск по уходу за ребенком. Общее количество рапортов достигло 36.

В приложении "Армия+" появились пять новых рапортов

В приложении Армия+ появились 5 новых рапортов, связанных с получением документов, выплатами и отпуском. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

В приложении Армия+ появились 5 новых рапортов, связанных с получением документов, выплатами и отпуском. Все они находятся в своих разделах и доступны для использования в обновленной версии Армия+, которую можно скачать из App Store или Play Market 

- заявили в Минобороны.

Среди новых рапортов:

  • рапорт на документы для получения статуса УБД;
    • рапорт на изменение реквизитов карты;
      • рапорт на изменение получателя средств;
        • рапорт на справку о составе семьи;
          • рапорт на отпуск по уходу за ребенком (до 6 лет).

            Рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и пояснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок 

            - добавили в Минобороны.

            В министерстве напомнили, что рапорты в Армия+ появились в августе 2024 года. С учетом новых рапортов их общее количество составляет 36. За это время было полностью обработано 530 тыс. рапортов. Самые популярные – оздоровительные (30%), годовой отпуск (23%) и изменение места службы (21%).

            Напомним

            В приложении Армия+ уже авторизовались около 800 тысяч украинских военных.

            Павел Башинский

            Павел Башинский

            ВойнаТехнологии
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            Министерство обороны Украины
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