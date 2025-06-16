Чаще всего приложением "Армія+" пользуются в Сухопутных войсках: уже обработано 130 тыс. электронных рапортов
Киев • УНН
В Сухопутных войсках обработано 130 тыс. электронных рапортов в "Армія+", 23 бригады подали более 5 тыс. рапортов. Доступны отпуска, помощь и другие функции.
Чаще всего приложением "Армія+" пользуются в Сухопутных войсках. Один из рекордсменов – это 23 отдельная механизированная бригада, бойцы которой подали более 5 тыс. рапортов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает УНН.
Чаще всего "Армія+" используют в Сухопутных войсках. Там уже обработано 130 000 электронных рапортов. И один из рекордсменов – это 23 отдельная механизированная бригада. Военные подразделения подали уже более 5 000 рапортов через приложение, а также используют другие функции, в частности, опросы, обучение и Плюсы
Отмечается, что среди рапортов, которые теперь бригада обрабатывает в электронном виде: отпуска ежегодные и по семейным обстоятельствам, денежная помощь на оздоровление, прием и сдача должности.
Напомним
В приложении Армія+ появились 5 новых рапортов, связанных с получением документов, выплатами и отпуском.