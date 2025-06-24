Тисяча військових вже опановують оборонні закупівлі через застосунок "Армія+"
Київ • УНН
Тисяча військових вже проходять освітній курс про оборонні закупівлі в застосунку "Армія+". Цей курс є найбільшим за обсягом на платформі, при цьому лише 23% слухачів успішно його завершують.
Від початку освітнього курсу про оборонні закупівлі в застосунку "Армія+" його проходять вже тисяча військових. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.
Деталі
Зазначається, що курс про оборонні закупівлі від Міноборони стартував у застосунку "Армія+" минулого місяця.
Цей курс корисний передусім військовим, які служать у відділеннях закупівель, постачання і логістики. Він дає фундаментальні знання про планування закупівель, аналіз ринку та участь в тендерах
У Міноборони підкреслили, що наразі курс про оборонні закупівлі – найбільший за обсягом на платформі, а тому один із найскладніших. Так, лише кожен четвертий слухач (23%) проходить його успішно та отримує сертифікат за результатами навчання.
Військо – це не тільки технології та бойові дії. Військо – це ще і планування забезпечення та робота з постачальниками, бо це критично важливо для якісної роботи підрозділів. Наша команда радіє, що цей обʼємний та насичений корисною інформацією курс про оборонні закупівлі став в нагоді такій кількості користувачів
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