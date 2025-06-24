Тисяча військових вже опановують оборонні закупівлі через застосунок "Армія+"

Від початку освітнього курсу про оборонні закупівлі в застосунку "Армія+" його проходять вже тисяча військових. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

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Зазначається, що курс про оборонні закупівлі від Міноборони стартував у застосунку "Армія+" минулого місяця.

Цей курс корисний передусім військовим, які служать у відділеннях закупівель, постачання і логістики. Він дає фундаментальні знання про планування закупівель, аналіз ринку та участь в тендерах - йдеться у повідомленні.

У Міноборони підкреслили, що наразі курс про оборонні закупівлі – найбільший за обсягом на платформі, а тому один із найскладніших. Так, лише кожен четвертий слухач (23%) проходить його успішно та отримує сертифікат за результатами навчання.

Військо – це не тільки технології та бойові дії. Військо – це ще і планування забезпечення та робота з постачальниками, бо це критично важливо для якісної роботи підрозділів. Наша команда радіє, що цей обʼємний та насичений корисною інформацією курс про оборонні закупівлі став в нагоді такій кількості користувачів – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Найчастіше застосунком "Армія+" користуються у Сухопутних військах: вже опрацьовано 130 тис. електронних рапортів

В оборонному відомстві додали, що застосунок "Армія+" включає дванадцять освітніх курсів.

"Найпопулярніші з моменту запуску сервісу – "Безпілотні системи. Основи БпЛА" (розпочали 32 000 користувачів), "Інформаційна стійкість: кібербезпека" (23 500) та "Основи зв’язку на полі бою" (15 300)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У мобільному застосунку "Армія+" з'явилася нова функція мультипідпису, що дозволяє командирам підрозділів одночасно опрацьовувати до 40 рапортів. Це нововведення значно прискорює процес погодження документів, зменшуючи адміністративне навантаження на військових.

У застосунку "Армія+" запрацював мультипідпис рапортів