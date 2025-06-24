Тысяча военных уже осваивают оборонные закупки через приложение "Армия+"

С начала образовательного курса об оборонных закупках в приложении "Армия+" его проходят уже тысяча военных. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Детали

Отмечается, что курс об оборонных закупках от Минобороны стартовал в приложении "Армия+" в прошлом месяце.

Этот курс полезен прежде всего военным, которые служат в отделениях закупок, снабжения и логистики. Он дает фундаментальные знания о планировании закупок, анализе рынка и участии в тендерах - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что сейчас курс об оборонных закупках – самый большой по объему на платформе, а потому один из самых сложных. Так, только каждый четвертый слушатель (23%) проходит его успешно и получает сертификат по результатам обучения.

Войско – это не только технологии и боевые действия. Войско – это еще и планирование обеспечения и работа с поставщиками, потому что это критически важно для качественной работы подразделений. Наша команда рада, что этот объемный и насыщенный полезной информацией курс об оборонных закупках пригодился такому количеству пользователей – отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Чаще всего приложением "Армія+" пользуются в Сухопутных войсках: уже обработано 130 тыс. электронных рапортов

В оборонном ведомстве добавили, что приложение "Армия+" включает двенадцать образовательных курсов.

"Самые популярные с момента запуска сервиса – "Беспилотные системы. Основы БпЛА" (начали 32 000 пользователей), "Информационная устойчивость: кибербезопасность" (23 500) и "Основы связи на поле боя" (15 300)", - говорится в сообщении.

Напомним

В мобильном приложении "Армия+" появилась новая функция мультиподписи, позволяющая командирам подразделений одновременно обрабатывать до 40 рапортов. Это нововведение значительно ускоряет процесс согласования документов, уменьшая административную нагрузку на военных.