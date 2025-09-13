Цифровой документооборот в армии: в приложении "Армия+" появился новый курс

В приложении "Армия+" появился новый курс "СЭДО: цифровой документооборот в армии". Он поможет военнослужащим узнать о работе с документами в едином цифровом пространстве, информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Отмечается, что обучение состоит из 10 модулей. Благодаря ему пользователи поймут, как авторизоваться в системе электронного документооборота (СЭДО), регистрировать все типы корреспонденции, отправлять и получать документы, а также контролировать их выполнение.

В отдельных уроках будут рассказывать о том, как вести электронные журналы и формировать отчетность по документообороту. В конце каждого модуля предусмотрены тесты для проверки знаний. После завершения курса - финальный экзамен, в случае успешной сдачи которого военные смогут получить электронный сертификат