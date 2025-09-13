Цифровой документооборот в армии: в приложении "Армия+" появился новый курс

$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 сентября, 19:25 • 13425 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 27114 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 20875 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 33527 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 42575 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 33515 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 32589 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23764 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32857 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20758 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
россияне прорываются в Купянск через газовую трубу - Deep StateVideo12 сентября, 20:10 • 8344 просмотра
Под Киевом возле супермаркета задушили кота: полиция начала расследование12 сентября, 20:24 • 9226 просмотра
Польша приняла закон о статусе украинских беженцев: выплаты привязаны к работе12 сентября, 20:40 • 5768 просмотра
Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПДPhoto12 сентября, 20:45 • 11076 просмотра
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигаретуPhoto01:55 • 10511 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 16561 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 19800 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 33500 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 19107 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 42550 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Принц Гарри, герцог Сассекский
Борис Джонсон
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 42550 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 38921 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 86425 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 47710 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 53179 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Цифровой документооборот в армии: в приложении "Армия+" появился новый курс

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Приложение "Армия+" добавило курс "СЭДО: цифровой документооборот в армии" из 10 модулей для военных. Он обучает работе с документами в едином цифровом пространстве, включая регистрацию корреспонденции и формирование отчетности.

Цифровой документооборот в армии: в приложении "Армия+" появился новый курс

В приложении "Армия+" появился новый курс "СЭДО: цифровой документооборот в армии". Он поможет военнослужащим узнать о работе с документами в едином цифровом пространстве, информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Подробности

Отмечается, что обучение состоит из 10 модулей. Благодаря ему пользователи поймут, как авторизоваться в системе электронного документооборота (СЭДО), регистрировать все типы корреспонденции, отправлять и получать документы, а также контролировать их выполнение.

В отдельных уроках будут рассказывать о том, как вести электронные журналы и формировать отчетность по документообороту. В конце каждого модуля предусмотрены тесты для проверки знаний. После завершения курса - финальный экзамен, в случае успешной сдачи которого военные смогут получить электронный сертификат

- говорится в сообщении.

Указывается, что всего в приложении теперь четырнадцать образовательных курсов. 125 000 пользователей уже проходят их, а 55 000 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самые популярные темы – это "Беспилотные системы. Основы БпЛА", "Информационная устойчивость. Кибербезопасность" и "Основы связи на поле боя".

Напомним

В июле Министерство обороны Украины представило новую инструкцию в приложении "Армия+", позволяющую военным проверить возможность перевода и получить пошаговый план действий. Этот тест-инструкция учитывает различные факторы, включая срок службы и пригодность к боевой службе.

Тысяча военных уже осваивают оборонные закупки через приложение "Армия+"24.06.25, 05:02 • 3593 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоТехнологии
Министерство обороны Украины