Цифровой документооборот в армии: в приложении "Армия+" появился новый курс
Киев • УНН
Приложение "Армия+" добавило курс "СЭДО: цифровой документооборот в армии" из 10 модулей для военных. Он обучает работе с документами в едином цифровом пространстве, включая регистрацию корреспонденции и формирование отчетности.
В приложении "Армия+" появился новый курс "СЭДО: цифровой документооборот в армии". Он поможет военнослужащим узнать о работе с документами в едином цифровом пространстве, информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.
Подробности
Отмечается, что обучение состоит из 10 модулей. Благодаря ему пользователи поймут, как авторизоваться в системе электронного документооборота (СЭДО), регистрировать все типы корреспонденции, отправлять и получать документы, а также контролировать их выполнение.
В отдельных уроках будут рассказывать о том, как вести электронные журналы и формировать отчетность по документообороту. В конце каждого модуля предусмотрены тесты для проверки знаний. После завершения курса - финальный экзамен, в случае успешной сдачи которого военные смогут получить электронный сертификат
Указывается, что всего в приложении теперь четырнадцать образовательных курсов. 125 000 пользователей уже проходят их, а 55 000 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самые популярные темы – это "Беспилотные системы. Основы БпЛА", "Информационная устойчивость. Кибербезопасность" и "Основы связи на поле боя".
Напомним
В июле Министерство обороны Украины представило новую инструкцию в приложении "Армия+", позволяющую военным проверить возможность перевода и получить пошаговый план действий. Этот тест-инструкция учитывает различные факторы, включая срок службы и пригодность к боевой службе.
