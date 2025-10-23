Військові зможуть подавати рапорти про переведення між ЗСУ та Нацгвардією онлайн – в застосунку "Армія+"
Київ • УНН
Міністерство оборони України запустило нову цифрову функцію в застосунку "Армія+", що дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між ЗСУ та НГУ. Це нововведення є результатом спільної роботи Міноборони та МВС.
Міністерство оборони України повідомило про запуск нової цифрової функції в застосунку "Армія+", яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами України (ЗСУ) та Національною гвардією України (НГУ). Про це пише УНН.
Деталі
Нововведення стало результатом спільної роботи Міноборони та Міністерства внутрішніх справ, що опікується Нацгвардією.
Спільно з Міністерством внутрішніх справ напрацювали механізм і тепер військові отримують можливість переводитися між відомствами швидко та зручно. Цифровий шлях через Армія+ створює прозорий механізм
Як працює нова функція
Подати рапорт можна безпосередньо у застосунку "Армія+" – у розділі "Зміна місця служби". Військовослужбовець має лише обрати напрямок переведення – із ЗСУ до НГУ або навпаки. Після подачі заявка автоматично надходить до відповідних відомств для розгляду.
Уряд спростив процедуру закупівлі дронів і РЕБ для фронту – Міноборони22.10.25, 19:39 • 2568 переглядiв