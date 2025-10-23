Военные смогут подавать рапорты о переводе между ВСУ и Нацгвардией онлайн – в приложении "Армия+"
Министерство обороны Украины запустило новую цифровую функцию в приложении "Армия+", позволяющую военнослужащим подавать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и НГУ. Это нововведение является результатом совместной работы Минобороны и МВД.
Подробности
Нововведение стало результатом совместной работы Минобороны и Министерства внутренних дел, которое курирует Нацгвардию.
Совместно с Министерством внутренних дел наработали механизм, и теперь военные получают возможность переводиться между ведомствами быстро и удобно. Цифровой путь через Армия+ создает прозрачный механизм
Как работает новая функция
Подать рапорт можно непосредственно в приложении "Армия+" – в разделе "Изменение места службы". Военнослужащий должен только выбрать направление перевода – из ВСУ в НГУ или наоборот. После подачи заявка автоматически поступает в соответствующие ведомства для рассмотрения.
