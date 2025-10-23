Военные смогут подавать рапорты о переводе между ВСУ и Нацгвардией онлайн – в приложении "Армия+"

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Эксклюзив
14:19 • 3768 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 16048 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 19291 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 19034 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 30101 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 28858 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 25549 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 12347 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14806 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16380 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
64%
745мм
Популярные новости
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 24179 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 29160 просмотра
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали23 октября, 06:25 • 7358 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo23 октября, 07:53 • 18158 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15203 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 3936 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 30086 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 28847 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 25541 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 33870 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Музыкант
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 1880 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15219 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 34558 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 54266 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 67845 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

Военные смогут подавать рапорты о переводе между ВСУ и Нацгвардией онлайн – в приложении "Армия+"

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Министерство обороны Украины запустило новую цифровую функцию в приложении "Армия+", позволяющую военнослужащим подавать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и НГУ. Это нововведение является результатом совместной работы Минобороны и МВД.

Военные смогут подавать рапорты о переводе между ВСУ и Нацгвардией онлайн – в приложении "Армия+"

Министерство обороны Украины сообщило о запуске новой цифровой функции в приложении "Армия+", которая позволяет военнослужащим подавать электронный рапорт на изменение места службы между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и Национальной гвардией Украины (НГУ). Об этом пишет УНН.

Подробности

Нововведение стало результатом совместной работы Минобороны и Министерства внутренних дел, которое курирует Нацгвардию.

Совместно с Министерством внутренних дел наработали механизм, и теперь военные получают возможность переводиться между ведомствами быстро и удобно. Цифровой путь через Армия+ создает прозрачный механизм 

– сообщили в Министерстве обороны.

Как работает новая функция

Подать рапорт можно непосредственно в приложении "Армия+" – в разделе "Изменение места службы". Военнослужащий должен только выбрать направление перевода – из ВСУ в НГУ или наоборот. После подачи заявка автоматически поступает в соответствующие ведомства для рассмотрения.

Правительство упростило процедуру закупки дронов и РЭБ для фронта – Минобороны22.10.25, 19:39 • 2568 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Министерство обороны Украины
Министерство внутренних дел Украины
Вооруженные силы Украины
Украина