Правительство упростило процедуру закупки дронов и РЭБ для фронта – Минобороны

Эксклюзив
16:59 • 1770 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 3836 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 9910 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 12008 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 20014 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 21370 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 13207 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 12031 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10664 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 9372 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогая
22 октября, 09:28 • 27432 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семье
22 октября, 10:17 • 28608 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом
22 октября, 10:57 • 24296 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
22 октября, 10:59 • 11349 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь
12:54 • 18090 просмотра
публикации
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь
12:54 • 18241 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом
22 октября, 10:57 • 24456 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ
21 октября, 16:48 • 32116 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
21 октября, 12:00 • 46971 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 46971 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм
20 октября, 15:55 • 46269 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 46269 просмотра
Правительство упростило процедуру закупки дронов и РЭБ для фронта – Минобороны

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Воинские части ВСУ теперь могут напрямую закупать беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и их составляющие. Это ускорит поставки на фронт и повысит боеспособность Сил обороны.

Правительство упростило процедуру закупки дронов и РЭБ для фронта – Минобороны

Воинские части ВСУ теперь могут напрямую закупать беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и их составляющие – от электродвигателей до аккумуляторов – без лишней бюрократии. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Ранее поставщики компонентов для БПЛА и РЭБ должны были оформлять полный пакет документов для кодифицированных изделий, что замедляло поставки на фронт. Изменения в Порядок закупок Кабмина снимают эти преграды: теперь подразделения могут покупать как готовые системы, так и отдельные комплектующие напрямую.

Министерство обороны объясняет, что это позволит быстрее обеспечивать подразделения необходимыми БПЛА и средствами РЭБ, повысит оперативность поставок и боеспособность Сил обороны. Новые правила также поддерживают отечественных производителей, оставляя контроль и прозрачность закупок.

Долгое пребывание на позициях и проблемы с выплатами: военный омбудсмен назвала темы самых частых жалоб17.10.25, 10:12 • 16402 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаТехнологии
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины