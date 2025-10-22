Правительство упростило процедуру закупки дронов и РЭБ для фронта – Минобороны
Киев • УНН
Воинские части ВСУ теперь могут напрямую закупать беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и их составляющие. Это ускорит поставки на фронт и повысит боеспособность Сил обороны.
Воинские части ВСУ теперь могут напрямую закупать беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и их составляющие – от электродвигателей до аккумуляторов – без лишней бюрократии. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Ранее поставщики компонентов для БПЛА и РЭБ должны были оформлять полный пакет документов для кодифицированных изделий, что замедляло поставки на фронт. Изменения в Порядок закупок Кабмина снимают эти преграды: теперь подразделения могут покупать как готовые системы, так и отдельные комплектующие напрямую.
Министерство обороны объясняет, что это позволит быстрее обеспечивать подразделения необходимыми БПЛА и средствами РЭБ, повысит оперативность поставок и боеспособность Сил обороны. Новые правила также поддерживают отечественных производителей, оставляя контроль и прозрачность закупок.
