Эксклюзив
08:14
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
05:53
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом
16 октября, 17:21
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"
Эксклюзив
16 октября, 15:13
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Долгое пребывание на позициях и проблемы с выплатами: военный омбудсмен назвала темы самых частых жалоб

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о многочисленных жалобах относительно длительного пребывания военных на позициях, что превышает три месяца. Она также отметила, что не хватает личного состава для полноценных ротаций, а ее приоритетом является запуск офиса военного омбудсмена.

Долгое пребывание на позициях и проблемы с выплатами: военный омбудсмен назвала темы самых частых жалоб

В последнее время поступает очень много жалоб на длительное пребывание на позициях, когда люди более трех месяцев, а то и больше находятся на позициях. Нужно думать всем и командованию, как проводить ротации в таких ситуациях, в реалиях фактически новой войны. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире телемарафона, передает УНН.

Жалобы военных к омбудсмену

Решетилова рассказала, с какими жалобами чаще всего обращаются к ней.

Очень много жалоб по социальным гарантиям, денежным выплатам, и я думаю, что здесь не обязательно вмешиваться военному омбудсмену, потому что есть, если это ВСУ - Главное управление защиты прав военнослужащих в Минобороны, которое мы создали. Оно достаточно эффективно, и с такими жалобами, касающимися социальных гарантий, правовых гарантий, в принципе можно обращаться в Министерство обороны. Так же, когда это Нацгвардия, Госпогранслужба, есть определенные органы в Министерстве внутренних дел. Но если ваш вопрос не решается внутренне в системе, то вы можете обращаться к военному омбудсмену

- сказала Решетилова.

Также, по ее словам, очень много жалоб сейчас на то, что  не отправляют на лечение.

В последнее время очень много жалоб на длительное пребывание на позициях, когда люди более трех месяцев, а то и больше находятся на позициях, где они изолированы, где доставка им лекарств, еды, воды происходит через дроны. Мы понимаем, что это не только потому, что командование не хочет менять этих людей. Очень опасными являются ротации сейчас, не хватает личного состава для того, чтобы полноценно проводить замены

- рассказала Решетилова.

Военный омбудсмен подчеркнула, что хочет, чтобы у каждого командира на подкорке было понимание, что они не имеют права истощать под ноль фактически ресурсы личного состава, людей.

Вместе с тем ставим этот вопрос постоянно, и я хочу, чтобы у каждого командира на подкорке было понимание, что мы не имеем права истощать под ноль фактически ресурсы нашего личного состава, наших людей. Нам нужно думать всем и командованию, командирам разных уровней, как проводить ротации в таких ситуациях, в реалиях фактически новой войны

- заявила Решетилова.

Цели и приоритеты после официального назначения

Кроме того, она рассказала о приоритетах после официального назначения ее на должность военного омбудсмена.

Главный приоритет - это запустить офис военного омбудсмена, поскольку это требует определенного количества бюрократических процедур, они сложные и длительные, поэтому мне важно их сейчас максимально ускорить. У нас на запуск есть год. Конечно, мы не будем так долго тянуть, я очень надеюсь, что уже к новому году мы объявим о запуске Офиса военного омбудсмена… Но не было паузы в работе по защите прав военнослужащих

 - рассказала Решетилова.

Разорвем этот замкнутый круг: военный омбудсмен об отсутствии желания людей идти в армию из-за неопределенности22.02.2025, 14:39 • 48278 просмотров

Дополнение

16 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) первым в истории Украины военным омбудсменом.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Министерство обороны Украины
Министерство внутренних дел Украины
Государственная пограничная служба Украины
Владимир Зеленский
Украина