Долгое пребывание на позициях и проблемы с выплатами: военный омбудсмен назвала темы самых частых жалоб

В последнее время поступает очень много жалоб на длительное пребывание на позициях, когда люди более трех месяцев, а то и больше находятся на позициях. Нужно думать всем и командованию, как проводить ротации в таких ситуациях, в реалиях фактически новой войны. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире телемарафона, передает УНН.

Решетилова рассказала, с какими жалобами чаще всего обращаются к ней.

Очень много жалоб по социальным гарантиям, денежным выплатам, и я думаю, что здесь не обязательно вмешиваться военному омбудсмену, потому что есть, если это ВСУ - Главное управление защиты прав военнослужащих в Минобороны, которое мы создали. Оно достаточно эффективно, и с такими жалобами, касающимися социальных гарантий, правовых гарантий, в принципе можно обращаться в Министерство обороны. Так же, когда это Нацгвардия, Госпогранслужба, есть определенные органы в Министерстве внутренних дел. Но если ваш вопрос не решается внутренне в системе, то вы можете обращаться к военному омбудсмену

Также, по ее словам, очень много жалоб сейчас на то, что не отправляют на лечение.

В последнее время очень много жалоб на длительное пребывание на позициях, когда люди более трех месяцев, а то и больше находятся на позициях, где они изолированы, где доставка им лекарств, еды, воды происходит через дроны. Мы понимаем, что это не только потому, что командование не хочет менять этих людей. Очень опасными являются ротации сейчас, не хватает личного состава для того, чтобы полноценно проводить замены

Военный омбудсмен подчеркнула, что хочет, чтобы у каждого командира на подкорке было понимание, что они не имеют права истощать под ноль фактически ресурсы личного состава, людей.

Вместе с тем ставим этот вопрос постоянно, и я хочу, чтобы у каждого командира на подкорке было понимание, что мы не имеем права истощать под ноль фактически ресурсы нашего личного состава, наших людей. Нам нужно думать всем и командованию, командирам разных уровней, как проводить ротации в таких ситуациях, в реалиях фактически новой войны

Кроме того, она рассказала о приоритетах после официального назначения ее на должность военного омбудсмена.

Главный приоритет - это запустить офис военного омбудсмена, поскольку это требует определенного количества бюрократических процедур, они сложные и длительные, поэтому мне важно их сейчас максимально ускорить. У нас на запуск есть год. Конечно, мы не будем так долго тянуть, я очень надеюсь, что уже к новому году мы объявим о запуске Офиса военного омбудсмена… Но не было паузы в работе по защите прав военнослужащих