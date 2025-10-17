Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг

Останнім часом дуже багато скарг надходить щодо довготривалого перебування на позиціях, коли люди понад три місяці, а то й більше перебувають на позиціях. Потрібно думати всім й командуванню, як проводити ротації в таких ситуаціях, в реаліях фактично нової війни. Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в ефірі телемарафону, передає УНН.

Скарги військових до омбудсманки

Решетилова розповіла з якими скаргами найчастіше звертаються до неї.

Дуже багато скарг щодо соціальних гарантій, грошових виплат і я думаю, що тут не обов'язково втручатися військовому омбудсману, тому що є, якщо це ЗСУ - Головне управління захисту прав військовослужбовців в Міноборони, яке ми створили. Воно доволі ефективне й з такими скаргами, які стосуються соціальних гарантій, правових гарантій, в принципі можна звертатися до Міністерства оборони. Так само, коли це Нацгвардія, Держприкордонслужба, є певні органи в міністерстві внутрішніх справ. Але якщо ваше питання не вирішується внутрішньо в системі, то ви можете звертатися до військового омбудсмана - сказала Решетилова.

Також за її словами дуже багато скарг зараз на те, що не відправляють на лікування.

Останнім часом дуже багато скарг на довготривале перебування на позиціях, коли люди понад три місяці, а то й більше перебувають на позиціях, де вони ізольовані, де доставка їм ліків, їжі, води відбувається через дрони. Ми розуміємо, що це не тільки через те, що командування не хоче міняти цих людей. Дуже небезпечними є ротації зараз, не вистачає особового складу для того, щоб повноцінно проводити заміни - розповіла Решетилова.

Військова омбудсманка наголосила, що хоче, щоб в кожного командира на підкірці було розуміння, що вони не мають права виснажувати під нуль фактично ресурси особового складу, людей.

Разом з тим ставимо це питання постійно і я хочу, щоб в кожного командира на підкірці було розуміння, що ми не маємо права виснажувати під нуль фактично ресурси нашого особового складу, наших людей. Нам потрібно думати всім й командуванню, командирам різних рівнів, як проводити ротації в таких ситуаціях, в реаліях фактично нової війни - заявила Решетилова.

Цілі та пріоритети після офіційного призначення

Окрім того, вона розповіла про пріоритети після офіційного призначення її на посаду військового омбудсмана.

Головний пріоритет - це запустити офіс військового омбудсмана оскільки це вимагає певної кількості бюрократичних процедур, вони складні й довготривалі, тому мені важливо їх зараз максимально прискорити. У нас на запуск є рік. Звичайно ми не будемо так довго тягнути, я дуже сподіваюсь, що вже до нового року ми оголосимо про запуск Офісу військового омбудсмана… Але не було паузи у роботі із захистом прав військовослужбовців - розповіла Решетилова.

Розірвемо це замкнуте коло: військовий омбудсман про відсутність бажання людей йти в армію через невизначеність

Доповнення

16 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) першим в історії України військовим омбудсманом.