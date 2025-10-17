Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг

$41.760.01
Ексклюзив
08:14 • 2536 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 13802 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 14023 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 45936 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 51988 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 39168 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 40322 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40520 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 59213 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37749 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Популярнi новини
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті16 жовтня, 23:02 • 24086 перегляди
"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу16 жовтня, 23:35 • 9454 перегляди
Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних17 жовтня, 00:39 • 11062 перегляди
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15 • 11722 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 4640 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
07:15 • 13842 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 59232 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 89893 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 58147 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 81013 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 44306 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 92509 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 69379 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 70756 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 75334 перегляди
Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг

Київ • УНН

 • 1822 перегляди

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила про численні скарги щодо довготривалого перебування військових на позиціях, що перевищує три місяці. Вона також зазначила, що не вистачає особового складу для повноцінних ротацій, а її пріоритетом є запуск офісу військового омбудсмана.

Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг

Останнім часом дуже багато скарг надходить щодо довготривалого перебування на позиціях, коли люди понад три місяці, а то й більше перебувають на позиціях. Потрібно думати всім й командуванню, як проводити ротації в таких ситуаціях, в реаліях фактично нової війни. Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в ефірі телемарафону, передає УНН.

Скарги військових до омбудсманки

Решетилова розповіла з якими скаргами найчастіше звертаються до неї.

Дуже багато скарг щодо соціальних гарантій, грошових виплат і я думаю, що тут не обов'язково втручатися військовому омбудсману, тому що є, якщо це ЗСУ - Головне управління захисту прав військовослужбовців в Міноборони, яке ми створили. Воно доволі ефективне й з такими скаргами, які стосуються соціальних гарантій, правових гарантій, в принципі можна звертатися до Міністерства оборони. Так само, коли це Нацгвардія, Держприкордонслужба, є певні органи в міністерстві внутрішніх справ. Але якщо ваше питання не вирішується внутрішньо в системі, то ви можете звертатися до військового омбудсмана

- сказала Решетилова.

Також за її словами дуже багато скарг зараз на те, що  не відправляють на лікування.

Останнім часом дуже багато скарг на довготривале перебування на позиціях, коли люди понад три місяці, а то й більше перебувають на позиціях, де вони ізольовані, де доставка їм ліків, їжі, води відбувається через дрони. Ми розуміємо, що це не тільки через те, що командування не хоче міняти цих людей. Дуже небезпечними є ротації зараз, не вистачає особового складу для того, щоб повноцінно проводити заміни

- розповіла Решетилова.

Військова омбудсманка наголосила, що хоче, щоб в кожного командира на підкірці було розуміння, що вони не мають права виснажувати під нуль фактично ресурси особового складу, людей.

Разом з тим ставимо це питання постійно і я хочу, щоб в кожного командира на підкірці було розуміння, що ми не маємо права виснажувати під нуль фактично ресурси нашого особового складу, наших людей. Нам потрібно думати всім й командуванню, командирам різних рівнів, як проводити ротації в таких ситуаціях, в реаліях фактично нової війни

- заявила Решетилова.

Цілі та пріоритети після офіційного призначення

Окрім того, вона розповіла про пріоритети після офіційного призначення її на посаду військового омбудсмана.

Головний пріоритет - це запустити офіс військового омбудсмана оскільки це вимагає певної кількості бюрократичних процедур, вони складні й довготривалі, тому мені важливо їх зараз максимально прискорити. У нас на запуск є рік. Звичайно ми не будемо так довго тягнути, я дуже сподіваюсь, що вже до нового року ми оголосимо про запуск Офісу військового омбудсмана… Але не було паузи у роботі із захистом прав військовослужбовців

 - розповіла Решетилова.

Розірвемо це замкнуте коло: військовий омбудсман про відсутність бажання людей йти в армію через невизначеність 22.02.25, 14:39 • 48278 переглядiв

Доповнення

16 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) першим в історії України військовим омбудсманом.

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна гвардія України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Державна прикордонна служба України
Володимир Зеленський
Україна