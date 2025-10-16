Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом
Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) першим в історії України військовим омбудсманом, звільнивши її з посади Уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Вона визначила пріоритетом запуск Офісу військового омбудсмана, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) першим в історії України військовим омбудсманом. Про це пише УНН з посиланням на відповідний указ, який було оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Деталі
Призначити Кобилянську Ольгу Олегівну Військовим омбудсманом
Водночас іншим указом Володимир Зеленський звільнив Ольгу Решетилову з посади Уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.
Таким чином, Ольга Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом. Своїм основним пріоритетом вона визначила запуск Офісу військового омбудсмана.
Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії
Раніше, 19 вересня, Президент повідомив, що підписав відповідний закон № 13266, а також - указ про створення Офісу військового омбудсмана. Крім того, Зеленський затвердив положення про роботу цієї інституції.
Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при Президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони - чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.
Військовий омбудсман розв’язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.
Доповнення
