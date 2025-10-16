Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом

$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 224 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 8088 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 17508 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
07:17 • 13003 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго
05:41 • 23609 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 22789 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 20985 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 33242 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 53559 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52384 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА16 жовтня, 01:02 • 22136 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи16 жовтня, 02:44 • 24154 перегляди
Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України16 жовтня, 03:03 • 22983 перегляди
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК06:15 • 23176 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 14351 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
07:53 • 17469 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 14541 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 48491 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 62888 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 56125 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 22318 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 71679 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 50135 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 52579 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 58093 перегляди
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом

Київ • УНН

 • 842 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) першим в історії України військовим омбудсманом, звільнивши її з посади Уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Вона визначила пріоритетом запуск Офісу військового омбудсмана, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони.

Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) першим в історії України військовим омбудсманом. Про це пише УНН з посиланням на відповідний указ, який було оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Деталі

Призначити Кобилянську Ольгу Олегівну Військовим омбудсманом

- говориться в указі.

Водночас іншим указом Володимир Зеленський звільнив Ольгу Решетилову з посади Уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

Таким чином, Ольга Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом. Своїм основним пріоритетом вона визначила запуск Офісу військового омбудсмана.

Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії

- зазначив Зеленський.

Раніше, 19 вересня, Президент повідомив, що підписав відповідний закон № 13266, а також - указ про створення Офісу військового омбудсмана. Крім того, Зеленський затвердив положення про роботу цієї інституції.

Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при Президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони - чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман розв’язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу Військового омбудсмана та ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову (Кобилинську), яка до цього була уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна