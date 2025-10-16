Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) первым в истории Украины военным омбудсменом, освободив ее от должности Уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. Она определила приоритетом запуск Офиса военного омбудсмена, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны.