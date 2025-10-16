Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) первым в истории Украины военным омбудсменом, освободив ее от должности Уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. Она определила приоритетом запуск Офиса военного омбудсмена, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) первым в истории Украины военным омбудсменом. Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующий указ, который был обнародован на официальном сайте главы государства.
Детали
Назначить Кобылянскую Ольгу Олеговну Военным омбудсменом
В то же время другим указом Владимир Зеленский освободил Ольгу Решетилову от должности Уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
Таким образом, Ольга Решетилова стала первым в истории Украины военным омбудсменом. Своим основным приоритетом она определила запуск Офиса военного омбудсмена.
Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это было ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии
Ранее, 19 сентября, Президент сообщил, что подписал соответствующий закон № 13266, а также - указ о создании Офиса военного омбудсмена. Кроме того, Зеленский утвердил положение о работе этого института.
Офис военного омбудсмена будет постоянным вспомогательным органом при Президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны - действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.
Военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы прохождения службы и рассматривать жалобы, может назначать проверки и нарабатывать решения.
Дополнение
