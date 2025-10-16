$41.760.01
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) первым в истории Украины военным омбудсменом, освободив ее от должности Уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. Она определила приоритетом запуск Офиса военного омбудсмена, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны.

Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) первым в истории Украины военным омбудсменом. Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующий указ, который был обнародован на официальном сайте главы государства.

Детали

Назначить Кобылянскую Ольгу Олеговну Военным омбудсменом

- говорится в указе.

В то же время другим указом Владимир Зеленский освободил Ольгу Решетилову от должности Уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Таким образом, Ольга Решетилова стала первым в истории Украины военным омбудсменом. Своим основным приоритетом она определила запуск Офиса военного омбудсмена.

Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это было ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии

- отметил Зеленский.

Ранее, 19 сентября, Президент сообщил, что подписал соответствующий закон № 13266, а также - указ о создании Офиса военного омбудсмена. Кроме того, Зеленский утвердил положение о работе этого института.

Офис военного омбудсмена будет постоянным вспомогательным органом при Президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны - действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

Военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы прохождения службы и рассматривать жалобы, может назначать проверки и нарабатывать решения.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса Военного омбудсмена и принял решение назначить первым военным омбудсменом Ольгу Решетилову (Кобылинскую), которая до этого была уполномоченной Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Павел Зинченко

