Міноборони запустило навчальний курс з бойової системи DELTA у застосунку "Армія+"

Міністерство оборони України запустило базовий навчальний курс із бойової системи DELTA. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт оборонного відомства.

Зазначається, що курс доступний в застосунку "Армія+" і дає стартові знання роботи в бойовій екосистемі, яка допомагає Cилам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів.

Курс знайомить військових із принципами роботи в DELTA, дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосовувати систему під час виконання завдань

Там уточнили, що серед тем курсу – робота з картами в DELTA Monitor, аналіз місцевості, планування місій БпЛА у Mission Control, робота з цілями у Target Hub та відеоаналіз бою у Vezha.

DELTA збирає й аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидше й узгоджено. Навчання через Армія+ дозволить тисячам військових швидко опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою