Міноборони запустило навчальний курс з бойової системи DELTA у застосунку "Армія+"
Київ • УНН
Міністерство оборони України представило базовий навчальний курс із бойової системи DELTA у застосунку "Армія+". Він надає стартові знання для роботи в бойовій екосистемі, що забезпечує повну картину поля бою та координацію підрозділів.
Деталі
Зазначається, що курс доступний в застосунку "Армія+" і дає стартові знання роботи в бойовій екосистемі, яка допомагає Cилам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів.
Курс знайомить військових із принципами роботи в DELTA, дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосовувати систему під час виконання завдань
Там уточнили, що серед тем курсу – робота з картами в DELTA Monitor, аналіз місцевості, планування місій БпЛА у Mission Control, робота з цілями у Target Hub та відеоаналіз бою у Vezha.
DELTA збирає й аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидше й узгоджено. Навчання через Армія+ дозволить тисячам військових швидко опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою
Вказується, що курс складається з 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі DELTA. Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
"Сьогодні в "Армія+" доступно 16 навчальних курсів, і вже понад 140 000 військових проходять навчання у застосунку, підвищуючи свої професійні та особисті навички", - резюмували у Міноборони.
Нагадаємо
Міністерство оборони України запустило нову цифрову функцію в застосунку "Армія+", яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами України та Національною гвардією України.
