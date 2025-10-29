$42.070.07
28 жовтня, 20:10
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Міноборони запустило навчальний курс з бойової системи DELTA у застосунку "Армія+"

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Міністерство оборони України представило базовий навчальний курс із бойової системи DELTA у застосунку "Армія+". Він надає стартові знання для роботи в бойовій екосистемі, що забезпечує повну картину поля бою та координацію підрозділів.

Міноборони запустило навчальний курс з бойової системи DELTA у застосунку "Армія+"

Міністерство оборони України запустило базовий навчальний курс із бойової системи DELTA. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт оборонного відомства.

Деталі

Зазначається, що курс доступний в застосунку "Армія+" і дає стартові знання роботи в бойовій екосистемі, яка допомагає Cилам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів.

Курс знайомить військових із принципами роботи в DELTA, дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосовувати систему під час виконання завдань

- пояснили в Міноборони.

Там уточнили, що серед тем курсу – робота з картами в DELTA Monitor, аналіз місцевості, планування місій БпЛА у Mission Control, робота з цілями у Target Hub та відеоаналіз бою у Vezha.

DELTA збирає й аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидше й узгоджено. Навчання через Армія+ дозволить тисячам військових швидко опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою

- розповів заступник міністра оборони України Юрій Мироненко.

Цифровий документообіг у війську: у застосунку "Армія+" з'явився новий курс13.09.25, 09:03 • 4067 переглядiв

Вказується, що курс складається з 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі DELTA. Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.

"Сьогодні в "Армія+" доступно 16 навчальних курсів, і вже понад 140 000 військових проходять навчання у застосунку, підвищуючи свої професійні та особисті навички", - резюмували у Міноборони.

Нагадаємо

Міністерство оборони України запустило нову цифрову функцію в застосунку "Армія+", яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами України та Національною гвардією України.

Застосунок "Армія+" оновили: які функції з'явилися15.09.25, 11:11 • 8508 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоТехнології
Міністерство оборони України
Збройні сили України