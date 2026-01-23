$43.170.01
Ексклюзив
11:40 • 556 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 2418 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 14903 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 46211 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 28458 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 29041 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 27616 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 26892 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 51108 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 61405 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
Для війська запускають Mission Control для управління дронами у DELTA: що це означає

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Міністр оборони Михайло Федоров анонсував запуск Mission Control – системи управління дронами в бойовій екосистемі DELTA. Цей проєкт об'єднає всі дронові операції в єдину цифрову систему, автоматизуючи збір даних та надаючи командирам повну картину місій у реальному часі.

Для війська запускають Mission Control для управління дронами у DELTA: що це означає

У Міноборони анонсували об'єднання всіх дронових операцій в єдину цифрову систему і запускають революційний проєкт Mission Control у бойовій екосистемі DELTA. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Сучасна війна - технологічна. Завдяки "єБалам" ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами на полі бою. Бачимо виконані завдання, їх інтенсивність і внесок кожного екіпажу. Але щоб бити ворога ще ефективніше, цього недостатньо. Саме тому запускаємо Mission Control - систему управління дронами в бойовій екосистемі DELTA. Я вже підписав відповідний наказ

- повідомив Федоров.

Міністр назвав це "революційним проєктом, де кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання". "Ми прибираємо паперову армію, яка відбирає час і фокус у військових. Усі дані формуються автоматично на основі реальної роботи екіпажів. Командири вперше отримують повну картину виконання місій у реальному часі - без ручних зведень і бюрократії", - розповів Федоров.

Наступний крок - запуск такої самої системи управління для артилерії

- повідомив голова Міноборони.

Він анонсував, що невдовзі в оборонному відомстві матимуть "повну інформацію по екіпажах дронів, командирах, щомісячних рейтингах і статистиці всього корпусу". Це, як очікується, пришвидшить управлінські рішення - "без ручного режиму й інтуїції".

"У Brave1 працює департамент математики війни, і ми вже масштабуємо цей досвід на систему оборони. Переходимо від хаосу й фрагментарних даних до керованої, технологічної війни, де рішення ухвалюють на основі точних цифр, а не припущень, - зазначив Федоров. - Це і є нова логіка війни: воювати системно, технологічно й ефективно, зберігаючи життя наших військових".

Міноборони запустило навчальний курс з бойової системи DELTA у застосунку "Армія+"29.10.25, 05:31 • 5218 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Brave1
Михайло Федоров
Міністерство оборони України