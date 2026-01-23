Для війська запускають Mission Control для управління дронами у DELTA: що це означає

У Міноборони анонсували об'єднання всіх дронових операцій в єдину цифрову систему і запускають революційний проєкт Mission Control у бойовій екосистемі DELTA. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Сучасна війна - технологічна. Завдяки "єБалам" ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами на полі бою. Бачимо виконані завдання, їх інтенсивність і внесок кожного екіпажу. Але щоб бити ворога ще ефективніше, цього недостатньо. Саме тому запускаємо Mission Control - систему управління дронами в бойовій екосистемі DELTA. Я вже підписав відповідний наказ - повідомив Федоров.

Міністр назвав це "революційним проєктом, де кожен екіпаж вносить у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання". "Ми прибираємо паперову армію, яка відбирає час і фокус у військових. Усі дані формуються автоматично на основі реальної роботи екіпажів. Командири вперше отримують повну картину виконання місій у реальному часі - без ручних зведень і бюрократії", - розповів Федоров.

Наступний крок - запуск такої самої системи управління для артилерії - повідомив голова Міноборони.

Він анонсував, що невдовзі в оборонному відомстві матимуть "повну інформацію по екіпажах дронів, командирах, щомісячних рейтингах і статистиці всього корпусу". Це, як очікується, пришвидшить управлінські рішення - "без ручного режиму й інтуїції".

"У Brave1 працює департамент математики війни, і ми вже масштабуємо цей досвід на систему оборони. Переходимо від хаосу й фрагментарних даних до керованої, технологічної війни, де рішення ухвалюють на основі точних цифр, а не припущень, - зазначив Федоров. - Це і є нова логіка війни: воювати системно, технологічно й ефективно, зберігаючи життя наших військових".

Міноборони запустило навчальний курс з бойової системи DELTA у застосунку "Армія+"