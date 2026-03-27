Как Украина перехватывает тысячи дронов – партнерам из ЕС показали "малую" ПВО
Киев • УНН
Федоров продемонстрировал литовской делегации работу малой ПВО с ИИ. В феврале дроны-перехватчики уничтожили более 10 тысяч вражеских беспилотников.
Украина показала Литве работу "малой" ПВО по перехвату вражеских дронов, в том числе автономные турели с ИИ и дроны-перехватчики БПЛА, сообщил в пятницу министр обороны Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
По его словам, он вместе с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом "посетили позиции мобильных огневых групп, которые ежедневно защищают украинское небо". "Показали, как работают наши решения в боевых условиях и как технологии улучшают эффективность ПВО", - отметил министр.
О "малой" ПВО
"Украина строит многоуровневую систему "малой" ПВО - с сочетанием различных типов средств. Это дает результат и формирует уникальный опыт, которого сегодня нет ни у одной страны мира", - указал Федоров.
По его словам, партнерам "продемонстрировали работу автономных зенитных турелей с искусственным интеллектом, которые поражают ракеты и ударные дроны, а также дронов-перехватчиков как ключевого элемента эшелонированной ПВО".
"В феврале дронами-перехватчиками сбили рекордное количество - 10 000+ вражеских БПЛА самолетного типа, в том числе Shahed и Гербера. Литовская делегация воочию увидела, как мобильные огневые группы уничтожают воздушные цели в реальном времени", - указал министр обороны.
"Наша задача - идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать по меньшей мере 95% ракет и дронов. Это о системной защите людей и критической инфраструктуры", - подчеркнул Федоров.
О чем говорили
По словам главы Минобороны, с литовской стороной отдельно обсудили:
- поддержку оборонных стартапов. "Рассматриваем запуск совместного проекта в рамках Brave1 для украинских и литовских компаний. Фокус - решения для защиты неба";
- финансирование и поставки. "Приоритеты сотрудничества: производство украинских дронов, поставки артиллерийских боеприпасов повышенной дальности, продолжение программы PURL".
"Поблагодарил Литву за системную поддержку Украины - в частности, за решение ежегодно направлять 0,25% ВВП на помощь в сфере безопасности и активное участие в международных инициативах", - указал Федоров.
