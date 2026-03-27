Як Україна перехоплює тисячі дронів - партнерам з ЄС показали "малу" ППО
Київ • УНН
Федоров продемонстрував литовській делегації роботу малої ППО з ШІ. У лютому дрони-перехоплювачі знищили понад 10 тисяч ворожих безпілотників.
Україна показала Литві роботу "малої" ППО з перехоплення ворожих дронів, у тому числі автономні турелі з ШІ та дрони-перехоплювачі БпЛА, повідомив у п'ятницю міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
З його слів, він разом із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом "відвідали позиції мобільних вогневих груп, які щодня захищають українське небо". "Показали, як працюють наші рішення в бойових умовах і як технології покращують ефективність ППО", - зазначив міністр.
Про "малу" ППО
"Україна будує багаторівневу систему "малої" ППО - з поєднанням різних типів засобів. Це дає результат і формує унікальний досвід, якого сьогодні немає в жодної країни світу", - вказав Федоров.
З його слів, партнерам "продемонстрували роботу автономних зенітних турелей зі штучним інтелектом, які уражають ракети й ударні дрони, а також дронів-перехоплювачів як ключового елемента ешелонованої ППО".
"У лютому дронами-перехоплювачами збили рекордну кількість - 10 000+ ворожих БпЛА літакового типу, зокрема Shahed і Гербера. Литовська делегація на власні очі побачила, як мобільні вогневі групи знищують повітряні цілі в реальному часі", - вказав міністр оборони.
"Наше завдання - ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Це про системний захист людей і критичної інфраструктури", - наголосив Федоров.
Про що говорили
Зі слів голови Міноборони, з литовською стороною окремо обговорили:
- підтримку оборонних стартапів. "Розглядаємо запуск спільного проєкту в межах Brave1 для українських і литовських компаній. Фокус - рішення для захисту неба";
- фінансування та постачання. "Пріоритети співпраці: виробництво українських дронів, постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності, продовження програми PURL".
"Подякував Литві за системну підтримку України - зокрема, за рішення щорічно спрямовувати 0,25% ВВП на безпекову допомогу та активну участь у міжнародних ініціативах", - вказав Федоров.
росія розширює військові підрозділи біля кордонів НАТО – розвідка Литви06.03.26, 18:15 • 5501 перегляд