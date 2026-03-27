$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.3м/с
36%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Музикант
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Франція
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 2368 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 25150 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 79735 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 50479 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 86211 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Starlink

Як Україна перехоплює тисячі дронів - партнерам з ЄС показали "малу" ППО

Київ • УНН

 • 3180 перегляди

Федоров продемонстрував литовській делегації роботу малої ППО з ШІ. У лютому дрони-перехоплювачі знищили понад 10 тисяч ворожих безпілотників.

Як Україна перехоплює тисячі дронів - партнерам з ЄС показали "малу" ППО

Україна показала Литві роботу "малої" ППО з перехоплення ворожих дронів, у тому числі автономні турелі з ШІ та дрони-перехоплювачі БпЛА, повідомив у п'ятницю міністр оборони Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Як Україна перехоплює тисячі дронів: показали "малу" ППО партнерам з Литви

- написав Федоров.

З його слів, він разом із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом "відвідали позиції мобільних вогневих груп, які щодня захищають українське небо". "Показали, як працюють наші рішення в бойових умовах і як технології покращують ефективність ППО", - зазначив міністр.

Про "малу" ППО

"Україна будує багаторівневу систему "малої" ППО - з поєднанням різних типів засобів. Це дає результат і формує унікальний досвід, якого сьогодні немає в жодної країни світу", - вказав Федоров.

З його слів, партнерам "продемонстрували роботу автономних зенітних турелей зі штучним інтелектом, які уражають ракети й ударні дрони, а також дронів-перехоплювачів як ключового елемента ешелонованої ППО".

"У лютому дронами-перехоплювачами збили рекордну кількість - 10 000+ ворожих БпЛА літакового типу, зокрема Shahed і Гербера. Литовська делегація на власні очі побачила, як мобільні вогневі групи знищують повітряні цілі в реальному часі", - вказав міністр оборони.

"Наше завдання - ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Це про системний захист людей і критичної інфраструктури", - наголосив Федоров.

Про що говорили

Зі слів голови Міноборони, з литовською стороною окремо обговорили:

  • підтримку оборонних стартапів. "Розглядаємо запуск спільного проєкту в межах Brave1 для українських і литовських компаній. Фокус - рішення для захисту неба";
    • фінансування та постачання. "Пріоритети співпраці: виробництво українських дронів, постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності, продовження програми PURL".

      "Подякував Литві за системну підтримку України - зокрема, за рішення щорічно спрямовувати 0,25% ВВП на безпекову допомогу та активну участь у міжнародних ініціативах", - вказав Федоров.

      Юлія Шрамко

      Війна в УкраїніПолітика
      ШІ (штучний інтелект)
      Техніка
      Війна в Україні
      Brave1
      Михайло Федоров
      Шахед-136
      Литва
      Україна