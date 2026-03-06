$43.810.09
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисників
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
росія розширює військові підрозділи біля кордонів НАТО – розвідка Литви

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Литовська розвідка повідомляє, що росія розширює військові підрозділи біля кордонів НАТО та використовує війну проти України для підготовки військових. Після зняття санкцій рф зможе підготуватися до масштабної війни з НАТО за шість років.

росія розширює військові підрозділи біля кордонів НАТО – розвідка Литви

росія розширює військові підрозділи поблизу кордонів країн НАТО та використовує війну проти України для підготовки військових, які можуть бути задіяні у майбутньому конфлікті з Альянсом. Про це йдеться у щорічній оцінці загроз національній безпеці литовської розвідки, передає УНН

Деталі

У звіті зазначається, що москва формує військові підрозділи на кордоні з країнами НАТО, які отримують бойовий досвід у війні проти України. Після завершення бойових дій ці сили можуть стати основою для військових угруповань у потенційному конфлікті з Альянсом.

За оцінкою литовської розвідки, у разі зняття санкцій росія зможе підготуватися до масштабної війни з НАТО приблизно за шість років.

У звіті наголошується, що москва може створити армію на 30–50% більшу, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну, а також модернізувати її. При цьому стратегічні запаси озброєння та боєприпасів можуть бути повністю відновлені.

Серед ключових стратегічних цілей росії, як зазначається у документі, залишаються повне підкорення України та зміна балансу сил у Європі на свою користь.

У литовській розвідці також вказали, що російська військова промисловість активно нарощує виробництво, зокрема за підтримки Китаю. Це дозволяє москві зменшувати залежність від західних технологій. Після завершення війни надлишок озброєння може створити додаткові загрози для глобальної безпеки.

Литва, яка межує з росією та її союзником білоруссю, є членом НАТО і Європейського Союзу та одним із найбільш активних союзників України.

У звіті також згадуються вибухи посилок у 2024 році, за які литовські посадовці звинувачували російську військову розвідку. На думку авторів звіту, подібні атаки можуть бути масштабовані та використовуватися для нанесення шкоди людям.

Водночас у розвідці зазначили, що серія пошкоджень газопроводів, енергетичних кабелів та телекомунікаційних ліній у Балтійському морі з 2023 року, хоча й була пов’язана з суднами, які виходили з російських портів, імовірно не була навмисною.

Після низки інцидентів у Балтійському морі країни регіону перебувають у стані підвищеної готовності. НАТО вже заявляло про намір посилити свою військову присутність у цьому регіоні.

Нагадаємо

Литовські прокурори звинуватили п'ятьох осіб у тероризмі від імені російської розвідки після спроби закласти запальні пристрої на літаках. Міжнародне розслідування виявило 22 осіб, причетних до злочинів, організованих російською розвідкою.

Андрій Тимощенков

