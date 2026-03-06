росія розширює військові підрозділи біля кордонів НАТО – розвідка Литви

росія розширює військові підрозділи поблизу кордонів країн НАТО та використовує війну проти України для підготовки військових, які можуть бути задіяні у майбутньому конфлікті з Альянсом. Про це йдеться у щорічній оцінці загроз національній безпеці литовської розвідки, передає УНН.

Деталі

У звіті зазначається, що москва формує військові підрозділи на кордоні з країнами НАТО, які отримують бойовий досвід у війні проти України. Після завершення бойових дій ці сили можуть стати основою для військових угруповань у потенційному конфлікті з Альянсом.

За оцінкою литовської розвідки, у разі зняття санкцій росія зможе підготуватися до масштабної війни з НАТО приблизно за шість років.

У звіті наголошується, що москва може створити армію на 30–50% більшу, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну, а також модернізувати її. При цьому стратегічні запаси озброєння та боєприпасів можуть бути повністю відновлені.

Серед ключових стратегічних цілей росії, як зазначається у документі, залишаються повне підкорення України та зміна балансу сил у Європі на свою користь.

У литовській розвідці також вказали, що російська військова промисловість активно нарощує виробництво, зокрема за підтримки Китаю. Це дозволяє москві зменшувати залежність від західних технологій. Після завершення війни надлишок озброєння може створити додаткові загрози для глобальної безпеки.

Литва, яка межує з росією та її союзником білоруссю, є членом НАТО і Європейського Союзу та одним із найбільш активних союзників України.

У звіті також згадуються вибухи посилок у 2024 році, за які литовські посадовці звинувачували російську військову розвідку. На думку авторів звіту, подібні атаки можуть бути масштабовані та використовуватися для нанесення шкоди людям.

Водночас у розвідці зазначили, що серія пошкоджень газопроводів, енергетичних кабелів та телекомунікаційних ліній у Балтійському морі з 2023 року, хоча й була пов’язана з суднами, які виходили з російських портів, імовірно не була навмисною.

Після низки інцидентів у Балтійському морі країни регіону перебувають у стані підвищеної готовності. НАТО вже заявляло про намір посилити свою військову присутність у цьому регіоні.

Нагадаємо

