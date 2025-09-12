$41.210.09
Профинансируем 70-80% строительства роботизированных лабораторий: Федоров анонсировал конкурс для университетов

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Михаил Федоров анонсировал конкурс для университетов на финансирование 70-80% строительства роботизированных лабораторий. Это часть программы Brave1, на которую выделено 2,77 млрд грн.

Профинансируем 70-80% строительства роботизированных лабораторий: Федоров анонсировал конкурс для университетов

Скоро будет объявлен конкурс для университетов по финансированию 70-80% строительства роботизированных лабораторий. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на полях Пятого Саммита первых леди и джентльменов, передает УНН.

Детали

Мы только начали это сотрудничество, но мы видим невероятный потенциал в университетах. Нужно вузам ставить правильные задачи. Это был корень проблемы, что есть большой интеллектуальный потенциал, но мало кто ставил правильные задачи - что делать? Какую проблему решить? Результаты, думаю, будут в ближайшее время

- сказал Федоров.

Он напомнил, что Президент Владимир Зеленский подписал изменения в бюджет и там выделены деньги для Brave1 для того, чтобы предоставить грантовую программу для университетов, которые готовы немного софинансировать лаборатории по роботизации.

Ранее Федоров отмечал, что ВР приняла изменения в бюджет и увеличила финансирование для создания технологических геймченджеров. Он отмечал, что выделено 2,77 млрд грн на  обновленную грантовую программу Brave1.

У нас есть грантовая программа. Мы хотим скоро объявить конкурс, где университеты смогут принять участие и мы профинансируем 70-80% строительства роботизированных лабораторий в этих университетах. Мы хотим по такой модели дальше двигаться, как мы двигались с открытием рынка  Defence tech и предоставлением грантов, так же хотим в гражданском направлении, потому что Brave1 - это часть фонда  инноваций и наша задача в целом инновации развивать. Поэтому мы будем предоставлять такие гранты и я очень надеюсь, что до конца этого года мы эту программу реализуем и предоставим деньги

- рассказал Федоров.

Brave1 скоро запустит грантовую программу для дронов на базе ИИ – Федоров28.07.25, 15:45 • 3507 просмотров

Дополнение

Федоров сообщал, что первые 7 университетов вошли в кластер Brave1.

Это станет отдельным проектом Brave1, направленным на привлечение научного потенциала для развития оборонной сферы Украины и одновременно на создание новых возможностей для молодежи, получающей инженерное образование

- писал он.

Федоров рассказывал, что предусматривает сотрудничество:

  • проведение совместных мероприятий, направленных на развитие технологий, в частности хакатонов;
    • поддержка университетов по разработке инновационных решений в области обороны;
      • привлечение ученых к консультациям разработчиков;
        • организация стажировки студентов в компаниях кластера Brave1.

          На сегодня к кластеру Brave1 уже присоединились первые 7 университетов:

          • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
            • Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт";
              • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
                • Высшее учебное заведение "Украинский католический университет";
                  • Национальный университет "Львовская политехника";
                    • Государственный университет "Киевский авиационный институт";
                      • Украинский государственный университет науки и технологий.

                        Анна Мурашко

