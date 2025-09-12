Профинансируем 70-80% строительства роботизированных лабораторий: Федоров анонсировал конкурс для университетов

Скоро будет объявлен конкурс для университетов по финансированию 70-80% строительства роботизированных лабораторий. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на полях Пятого Саммита первых леди и джентльменов, передает УНН.

Мы только начали это сотрудничество, но мы видим невероятный потенциал в университетах. Нужно вузам ставить правильные задачи. Это был корень проблемы, что есть большой интеллектуальный потенциал, но мало кто ставил правильные задачи - что делать? Какую проблему решить? Результаты, думаю, будут в ближайшее время

Он напомнил, что Президент Владимир Зеленский подписал изменения в бюджет и там выделены деньги для Brave1 для того, чтобы предоставить грантовую программу для университетов, которые готовы немного софинансировать лаборатории по роботизации.

Ранее Федоров отмечал, что ВР приняла изменения в бюджет и увеличила финансирование для создания технологических геймченджеров. Он отмечал, что выделено 2,77 млрд грн на обновленную грантовую программу Brave1.

У нас есть грантовая программа. Мы хотим скоро объявить конкурс, где университеты смогут принять участие и мы профинансируем 70-80% строительства роботизированных лабораторий в этих университетах. Мы хотим по такой модели дальше двигаться, как мы двигались с открытием рынка Defence tech и предоставлением грантов, так же хотим в гражданском направлении, потому что Brave1 - это часть фонда инноваций и наша задача в целом инновации развивать. Поэтому мы будем предоставлять такие гранты и я очень надеюсь, что до конца этого года мы эту программу реализуем и предоставим деньги