Профінансуємо 70-80% побудови роботизованих лабораторій: Федоров анонсував конкурс для університетів

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Михайло Федоров анонсував конкурс для університетів на фінансування 70-80% побудови роботизованих лабораторій. Це частина програми Brave1, на яку виділено 2,77 млрд грн.

Профінансуємо 70-80% побудови роботизованих лабораторій: Федоров анонсував конкурс для університетів

Скоро буде оголошений конкурс для університетів щодо фінансування 70-80% побудови роботизованих лабораторій. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях П’ятого Саміту перших леді і джентльменів, передає УНН.

Деталі

Ми тільки почали цю співпрацю, але ми бачимо неймовірний потенціал в університетах. Потрібно вишам ставити правильні задачі. Це був корінь проблеми, що є великий інтелектуальний потенціал, але мало хто ставив правильні задачі - що робити? Яку проблему вирішити? Результати думаю будуть найближчим часом

- сказав Федоров.

Він нагадав, що Президент Володимир Зеленський підписав зміни до бюджету й там виділені гроші для Brave1 для того, щоб надати грантову програму для університетів, які готові трохи співфінансувати лабораторії по роботизації.

Раніше Федоров зазначав, що ВР прийняла зміни до бюджету та збільшила фінансування для створення технологічних геймченджерів. Він зазначав, що виділено 2,77 млрд грн на  оновлену грантову програму Brave1.

В нас є грантова програма. Ми хочемо скоро оголосити конкурс, де університети зможуть взяти участь й ми профінансуємо 70-80% побудови лабораторій роботизованих в цих університетах. Ми хочемо по такій моделі далі рухатися, як ми рухалися з відкриттям ринку  Defence tech й надання грантів, так само хочемо в цивільному напрямку, тому що Brave1 - це частина фонду  інновацій й наша задача в цілому інновації розвивати. Тому ми будемо надавати такі гранти і я дуже сподіваюсь, що до кінця цього року ми цю програму реалізуємо й надамо гроші

- розповів Федоров.

Brave1 скоро запустить грантову програму для дронів на базі ШІ – Федоров28.07.25, 15:45 • 3507 переглядiв

Доповнення

Федоров повідомляв, що перші 7 університетів увійшли до кластера Brave1.

Це стане окремим проєктом Brave1, спрямованим на залучення наукового потенціалу для розвитку оборонної сфери України та водночас на створення нових можливостей для молоді, яка здобуває інженерну освіту

- писав він.

Федоров розповідав, що передбачає співпраця:

  • проведення спільних заходів, спрямованих на розвиток технологій, зокрема хакатонів;
    • підтримка університетів щодо розробки інноваційних рішень у галузі оборони;
      • залучення науковців до консультацій розробників;
        • організація стажування студентів у компаніях кластера Brave1.

          На сьогодні до кластера Brave1 уже приєдналися перші 7 університетів:

          • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
            • Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут";
              • Харківський національний університет радіоелектроніки;
                • Заклад вищої освіти "Український католицький університет";
                  • Національний університет "Львівська політехніка";
                    • Державний університет "Київський авіаційний інститут";
                      • Український державний університет науки і технологій.

                        Анна Мурашко

