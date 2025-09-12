Профінансуємо 70-80% побудови роботизованих лабораторій: Федоров анонсував конкурс для університетів

Скоро буде оголошений конкурс для університетів щодо фінансування 70-80% побудови роботизованих лабораторій. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях П’ятого Саміту перших леді і джентльменів, передає УНН.

Ми тільки почали цю співпрацю, але ми бачимо неймовірний потенціал в університетах. Потрібно вишам ставити правильні задачі. Це був корінь проблеми, що є великий інтелектуальний потенціал, але мало хто ставив правильні задачі - що робити? Яку проблему вирішити? Результати думаю будуть найближчим часом

Він нагадав, що Президент Володимир Зеленський підписав зміни до бюджету й там виділені гроші для Brave1 для того, щоб надати грантову програму для університетів, які готові трохи співфінансувати лабораторії по роботизації.

Раніше Федоров зазначав, що ВР прийняла зміни до бюджету та збільшила фінансування для створення технологічних геймченджерів. Він зазначав, що виділено 2,77 млрд грн на оновлену грантову програму Brave1.

В нас є грантова програма. Ми хочемо скоро оголосити конкурс, де університети зможуть взяти участь й ми профінансуємо 70-80% побудови лабораторій роботизованих в цих університетах. Ми хочемо по такій моделі далі рухатися, як ми рухалися з відкриттям ринку Defence tech й надання грантів, так само хочемо в цивільному напрямку, тому що Brave1 - це частина фонду інновацій й наша задача в цілому інновації розвивати. Тому ми будемо надавати такі гранти і я дуже сподіваюсь, що до кінця цього року ми цю програму реалізуємо й надамо гроші