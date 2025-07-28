Brave1 скоро запустить грантову програму для дронів на базі ШІ – Федоров

Після голосування у ВР про зміни до державного бюджету, платформа Brave1 запустить програму для дронів, які базуються на штучному інтелекті. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Федоров розповів, як буде розвиватися кластер Brave1.

Зараз ми запустили грантову програму на ракетний напрямок, зараз запускаємо грантову програму по вибуховим речовинам. Скоро буде очікувати нас запуск, після голосування змін до бюджету, програми для дронів, які базуються на штучному інтелекті - сказав Федоров.

Також він повідомив, що міністерство цифрової трансформації розвинуло напрямок "математика війни".

Є система Армія дронів. Бонус. Це система гейміфікації, де надаються бали за знищену техніку. Тепер ми збираємо в режимі реального часу якісні дані, які дозволяють приймати рішення. Ми розуміємо, на яку глибину ми працюємо, на яких дронах, на якій ділянці, як працює радарне поле, чим ми збиваємо ворожі розвідники. Де потрібно посилити напрямок, скільки ми знищуємо техніки. Тобто ми розуміємо дуже багато інформації якісної – це дозволяє приймати управлінські рішення - розповів Федоров.

Він зазначив, що в Україні бачать, що росія також зараз трансформує свою доктрину на полі бою.

Тому нам потрібно не те, що наздоганяти, а випереджати це. Тільки якісні дані й правильне прогнозування інвестицій в необхідні технології допоможуть це зробити - наголосив Федоров.

Дрони, РЕБ і НРК за уражені цілі: Федоров розповів про цифровізований Brave1 Market

Доповнення

В Україні стартує грантова програма від платформи Brave1, що дозволить масштабувати виробництво вибухових речовин і компонентів до боєприпасів.