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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Brave1 запускає грантову програму для масштабного виробництва вибухівки: Кабмін ухвалив постанову

Київ • УНН

 • 894 перегляди

В Україні стартує грантова програма від платформи Brave1 для масштабування виробництва вибухових речовин та компонентів до боєприпасів. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову, що передбачає прозору процедуру та технічну експертизу.

Brave1 запускає грантову програму для масштабного виробництва вибухівки: Кабмін ухвалив постанову

В Україні стартує грантова програма від платформи Brave1, що дозволить масштабувати виробництво вибухових речовин і компонентів до боєприпасів. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України: головне завдання грантової програми - підтримати масштабування виробництва вибухових речовин.

Від дронів до вибухових речовин - усе, що потрібно для фронту, має вироблятися системно та в потрібних обсягах. І ми вже створюємо для цього необхідні механізми. Це важливий крок до формування повноцінної інфраструктури серійного виробництва боєприпасів в Україні

– заявив Федоров.

Грантовий конкурс передбачає:

  • прозору процедуру;
    • технічну експертизу від Сил безпеки і оборони України;
      • випробування продукції за участю контрольної комісії;
        • контроль за кожним етапом реалізації проєктів.

          Водночас міністр оборони і екс-прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що кластер Brave1 вже видав близько 560 грантів на понад 2,2 млрд гривень.

          Нагадаємо

          Кластер Brave1 запустив платформу Test in Ukraine. Це дозволяє міжнародним defence tech-компаніям тестувати свої технології на реальному полі бою в Україні.

          Євген Устименко

          Євген Устименко

          СуспільствоТехнології
          Brave1
          Михайло Федоров
          Україна
          Денис Шмигаль
          Tesla
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