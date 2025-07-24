Brave1 запускает грантовую программу для масштабного производства взрывчатки: Кабмин принял постановление

В Украине стартует грантовая программа от платформы Brave1, которая позволит масштабировать производство взрывчатых веществ и компонентов к боеприпасам. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины: главная задача грантовой программы - поддержать масштабирование производства взрывчатых веществ.

От дронов до взрывчатых веществ - все, что нужно для фронта, должно производиться системно и в нужных объемах. И мы уже создаем для этого необходимые механизмы. Это важный шаг к формированию полноценной инфраструктуры серийного производства боеприпасов в Украине – заявил Федоров.

Грантовый конкурс предусматривает:

прозрачную процедуру;

техническую экспертизу от Сил безопасности и обороны Украины;

испытания продукции с участием контрольной комиссии;

контроль за каждым этапом реализации проектов.

В то же время министр обороны и экс-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что кластер Brave1 уже выдал около 560 грантов на более чем 2,2 млрд гривен.

Напомним

Кластер Brave1 запустил платформу Test in Ukraine. Это позволяет международным defence tech-компаниям тестировать свои технологии на реальном поле боя в Украине.