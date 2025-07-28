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Brave1 скоро запустит грантовую программу для дронов на базе ИИ – Федоров

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Платформа Brave1 готовится запустить программу для дронов на базе искусственного интеллекта после голосования изменений в госбюджет. Министерство цифровой трансформации также развивает направление "математика войны" для сбора качественных данных.

Brave1 скоро запустит грантовую программу для дронов на базе ИИ – Федоров

После голосования в ВР об изменениях в государственный бюджет, платформа Brave1 запустит программу для дронов, которые базируются на искусственном интеллекте. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Федоров рассказал, как будет развиваться кластер  Brave1.

Сейчас мы запустили грантовую программу на ракетное направление, сейчас запускаем грантовую программу по взрывчатым веществам. Скоро будет ожидать нас запуск, после голосования изменений в бюджет, программы для дронов, которые базируются на искусственном интеллекте 

- сказал Федоров.

Также он сообщил, что министерство цифровой трансформации развило направление "математика войны".

Есть система Армия дронов. Бонус. Это система геймификации, где предоставляются баллы за уничтоженную технику. Теперь мы собираем в режиме реального времени качественные данные, которые позволяют принимать решения. Мы понимаем, на какую глубину мы работаем, на каких дронах, на каком участке, как работает радарное поле, чем мы сбиваем вражеские разведчики. Где нужно усилить направление, сколько мы уничтожаем техники. То есть мы понимаем очень много информации качественной – это позволяет принимать управленческие решения 

- рассказал Федоров.

Он отметил, что в Украине видят, что россия также сейчас трансформирует свою доктрину на поле боя.

Поэтому нам нужно не то, что догонять, а опережать это. Только качественные данные и правильное прогнозирование инвестиций в необходимые технологии помогут это сделать

- подчеркнул Федоров.

Дроны, РЭБ и НРК за пораженные цели: Федоров рассказал о цифровизированном Brave1 Market10.07.25, 15:33 • 1790 просмотров

Дополнение

В Украине стартует грантовая программа от платформы Brave1, которая позволит масштабировать производство взрывчатых веществ и компонентов к боеприпасам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаТехнологии
Brave1
Михаил Федоров
Украина
Tesla
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