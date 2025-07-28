Brave1 скоро запустит грантовую программу для дронов на базе ИИ – Федоров

После голосования в ВР об изменениях в государственный бюджет, платформа Brave1 запустит программу для дронов, которые базируются на искусственном интеллекте. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Федоров рассказал, как будет развиваться кластер Brave1.

Сейчас мы запустили грантовую программу на ракетное направление, сейчас запускаем грантовую программу по взрывчатым веществам. Скоро будет ожидать нас запуск, после голосования изменений в бюджет, программы для дронов, которые базируются на искусственном интеллекте

Также он сообщил, что министерство цифровой трансформации развило направление "математика войны".

Есть система Армия дронов. Бонус. Это система геймификации, где предоставляются баллы за уничтоженную технику. Теперь мы собираем в режиме реального времени качественные данные, которые позволяют принимать решения. Мы понимаем, на какую глубину мы работаем, на каких дронах, на каком участке, как работает радарное поле, чем мы сбиваем вражеские разведчики. Где нужно усилить направление, сколько мы уничтожаем техники. То есть мы понимаем очень много информации качественной – это позволяет принимать управленческие решения