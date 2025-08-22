$41.220.16
Эксклюзив
09:34 • 2424 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 5600 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 4866 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
05:52 • 10834 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 20509 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 40227 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37078 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 46911 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 24623 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 36718 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Атака FPV-дронами на генерала абачева под курском: ВСУ показали кадры удара

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Силы обороны Украины показали кадры атаки FPV-дронов в Курской области, в результате которой травмирован заместитель командующего группировкой войск РФ «Север» генерал-лейтенант эседулла абачев. Генерал получил тяжелые ранения, приведшие к ампутации обеих конечностей.

Атака FPV-дронами на генерала абачева под курском: ВСУ показали кадры удара

Силы обороны Украины показали кадры атаки FPV-дронов в курской области россии, в ходе которой был травмирован заместитель командующего группировкой войск рф "север" генерал-лейтенант эседулла абачев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подразделение Сил специальных операций ВСУ UA_REG TEAM и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Подробности

Это произошло в ночь с 16 на 17 августа на трассе рыльск-хомутовка. По данным разведки, генерал-лейтенант абачев находился в транспортном средстве с военным номером 9828 РМ.

В результате атаки российский генерал получил тяжелые ранения, приведшие к ампутации обеих конечностей и фактической потере трудоспособности, сообщили украинские спецназовцы. Они же опубликовали видео атаки.

Внимание, кадры 18+!!!

В то же время министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также опубликовал кадры атаки.

Внимание, кадры 18+!!!

По словам Федорова, это стало возможным благодаря новым решениям в сфере связи.

Разработчик, получивший грант от Brave1, в сотрудничестве с бойцами существенно усовершенствовал систему - и обеспечил стабильный канал для дроновой охоты. Украинские технологии бьют дальше и точнее. Враг нигде не будет чувствовать себя безопасно

- написал министр.

Украинские военные атаковали колонну врага, генерал-лейтенант получил тяжелые ранения17.08.2025, 16:16 • 6183 просмотра

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Brave1
Курск
Курская область
Михаил Федоров
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат