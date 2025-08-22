Атака FPV-дронами на генерала абачева под курском: ВСУ показали кадры удара

Силы обороны Украины показали кадры атаки FPV-дронов в курской области россии, в ходе которой был травмирован заместитель командующего группировкой войск рф "север" генерал-лейтенант эседулла абачев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подразделение Сил специальных операций ВСУ UA_REG TEAM и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Это произошло в ночь с 16 на 17 августа на трассе рыльск-хомутовка. По данным разведки, генерал-лейтенант абачев находился в транспортном средстве с военным номером 9828 РМ.

В результате атаки российский генерал получил тяжелые ранения, приведшие к ампутации обеих конечностей и фактической потере трудоспособности, сообщили украинские спецназовцы. Они же опубликовали видео атаки.

В то же время министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также опубликовал кадры атаки.

По словам Федорова, это стало возможным благодаря новым решениям в сфере связи.

Разработчик, получивший грант от Brave1, в сотрудничестве с бойцами существенно усовершенствовал систему - и обеспечил стабильный канал для дроновой охоты. Украинские технологии бьют дальше и точнее. Враг нигде не будет чувствовать себя безопасно