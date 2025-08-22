$41.220.16
Ексклюзив
09:34 • 2746 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 6038 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 5240 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 11003 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 20671 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 40513 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37186 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 47110 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24658 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 37028 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
Атака FPV-дронами на генерала абачева під курськом: ЗСУ показали кадри удару

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Сили оборони України показали кадри атаки FPV-дронів у курській області, внаслідок якої травмовано заступника командувача угруповання військ рф "сєвєр" генерал-лейтенанта еседуллу абачева. Генерал отримав тяжкі поранення, що призвели до ампутації обох кінцівок.

Атака FPV-дронами на генерала абачева під курськом: ЗСУ показали кадри удару

Сили оборони України показали кадри атаки FPV-дронів у курській області росії, в ході якої був травмований заступник командувача угруповання військ рф "сєвєр" генерал-лейтенант еседулла абачев. Про це повідомляє УНН з посиланням на підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ UA_REG TEAM та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Деталі

Це сталось у ніч з 16 на 17 серпня на трасі рильськ-хомутовка. За даними розвідки, генерал-лейтенант абачев перебував у транспортному засобі з військовим номером 9828 РМ.

Внаслідок атаки російський генерал отримав тяжкі поранення, що призвели до ампутації обох кінцівок та фактичної втрати працездатності, повідомили українські спецпризначенці. Вони ж опублікували відео атаки.

Увага, кадри 18+!!!

Водночас міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також опублікував кадри атаки.

Увага, кадри 18+!!!

За словами Федорова, це стало можливим завдяки новим рішенням у сфері зв’язку.

Розробник, який отримав грант від Brave1, у співпраці з бійцями суттєво вдосконалив систему - і забезпечив стабільний канал для дронового полювання. Українські технології б’ють далі й точніше. Ворог ніде не почуватиметься безпечно

- написав міністр.

Українські військові атакували колону ворога, генерал-лейтенант отримав важкі поранення17.08.25, 16:16 • 6183 перегляди

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Brave1
Курськ
Курська область
Михайло Федоров
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України
Україна
Безпілотний літальний апарат