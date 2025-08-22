Атака FPV-дронами на генерала абачева під курськом: ЗСУ показали кадри удару

Сили оборони України показали кадри атаки FPV-дронів у курській області росії, в ході якої був травмований заступник командувача угруповання військ рф "сєвєр" генерал-лейтенант еседулла абачев. Про це повідомляє УНН з посиланням на підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ UA_REG TEAM та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Це сталось у ніч з 16 на 17 серпня на трасі рильськ-хомутовка. За даними розвідки, генерал-лейтенант абачев перебував у транспортному засобі з військовим номером 9828 РМ.

Внаслідок атаки російський генерал отримав тяжкі поранення, що призвели до ампутації обох кінцівок та фактичної втрати працездатності, повідомили українські спецпризначенці. Вони ж опублікували відео атаки.

Водночас міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також опублікував кадри атаки.

За словами Федорова, це стало можливим завдяки новим рішенням у сфері зв’язку.

Розробник, який отримав грант від Brave1, у співпраці з бійцями суттєво вдосконалив систему - і забезпечив стабільний канал для дронового полювання. Українські технології б’ють далі й точніше. Ворог ніде не почуватиметься безпечно