Атака FPV-дронами на генерала абачева під курськом: ЗСУ показали кадри удару
Київ • УНН
Сили оборони України показали кадри атаки FPV-дронів у курській області, внаслідок якої травмовано заступника командувача угруповання військ рф "сєвєр" генерал-лейтенанта еседуллу абачева. Генерал отримав тяжкі поранення, що призвели до ампутації обох кінцівок.
За даними розвідки, генерал-лейтенант абачев перебував у транспортному засобі з військовим номером 9828 РМ.
Деталі
Це сталось у ніч з 16 на 17 серпня на трасі рильськ-хомутовка. За даними розвідки, генерал-лейтенант абачев перебував у транспортному засобі з військовим номером 9828 РМ.
Внаслідок атаки російський генерал отримав тяжкі поранення, що призвели до ампутації обох кінцівок та фактичної втрати працездатності, повідомили українські спецпризначенці. Вони ж опублікували відео атаки.
Увага, кадри 18+!!!
Водночас міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також опублікував кадри атаки.
Увага, кадри 18+!!!
За словами Федорова, це стало можливим завдяки новим рішенням у сфері зв’язку.
Розробник, який отримав грант від Brave1, у співпраці з бійцями суттєво вдосконалив систему - і забезпечив стабільний канал для дронового полювання. Українські технології б’ють далі й точніше. Ворог ніде не почуватиметься безпечно
