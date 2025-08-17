Українські військові атакували колону ворога, генерал-лейтенант отримав важкі поранення
Київ • УНН
Українські військові вдарили по колоні ворога на трасі рильськ-хомутовка в курській області рф. Заступник командувача угруповання "сєвєр" генерал-лейтенант абачев отримав важкі поранення, йому ампутували руку та ногу.
У ніч на 17 серпня українські військові вдарили по колоні ворога на трасі рильськ-хомутовка в курській області рф. Внаслідок атаки тяжкі поранення отримав генерал-лейтенант абачев, заступник командувача угруповання "сєвєр", якому після госпіталізації ампутували руку та ногу. Про це повідомило ГУР МО України передає УНН.
Деталі
У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі рильськ - хомутовка курської області рф. В результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант абачев - заступник командувача угруповання військ "сєвєр" зс рф
Пораненого генерала терміново евакуювали військово-транспортним літаком до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в москві. У результаті отриманих травм йому ампутували руку та ногу.
