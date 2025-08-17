$41.450.00
Ексклюзив
10:14 • 10409 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 18362 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 104950 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 69011 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 70712 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 62267 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 51979 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 246968 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213877 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168341 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Українські військові атакували колону ворога, генерал-лейтенант отримав важкі поранення

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Українські військові вдарили по колоні ворога на трасі рильськ-хомутовка в курській області рф. Заступник командувача угруповання "сєвєр" генерал-лейтенант абачев отримав важкі поранення, йому ампутували руку та ногу.

Українські військові атакували колону ворога, генерал-лейтенант отримав важкі поранення

У ніч на 17 серпня українські військові вдарили по колоні ворога на трасі рильськ-хомутовка в курській області рф. Внаслідок атаки тяжкі поранення отримав генерал-лейтенант абачев, заступник командувача угруповання "сєвєр", якому після госпіталізації ампутували руку та ногу. Про це повідомило ГУР МО України передає УНН.

Деталі

У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі рильськ - хомутовка курської області рф. В результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант абачев - заступник командувача угруповання військ "сєвєр" зс рф

- йдеться у дописі.

Пораненого генерала терміново евакуювали військово-транспортним літаком до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в москві. У результаті отриманих травм йому ампутували руку та ногу.

Дрони ГУР атакували логістику окупантів у воронезькій області рф - джерело17.08.25, 14:02 • 1844 перегляди

Альона Уткіна

Війна
Курська область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна