Украинские военные атаковали колонну врага, генерал-лейтенант получил тяжелые ранения
Киев • УНН
Украинские военные ударили по колонне врага на трассе рыльск-хомутовка в курской области рф. Заместитель командующего группировкой "север" генерал-лейтенант абачев получил тяжелые ранения, ему ампутировали руку и ногу.
В ночь на 17 августа украинские военные ударили по колонне врага на трассе рыльск-хомутовка в курской области рф. В результате атаки тяжелые ранения получил генерал-лейтенант абачев, заместитель командующего группировкой "север", которому после госпитализации ампутировали руку и ногу. Об этом сообщило ГУР МО Украины, передает УНН.
Подробности
В ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе рыльск - хомутовка курской области рф. В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант абачев - заместитель командующего группировкой войск "север" вс рф
Раненого генерала срочно эвакуировали военно-транспортным самолетом в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в москве. В результате полученных травм ему ампутировали руку и ногу.
