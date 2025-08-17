Украинские военные атаковали колонну врага, генерал-лейтенант получил тяжелые ранения

$41.450.00
Эксклюзив
10:14 • 11150 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 20515 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 105998 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 69839 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 71381 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 62511 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 52118 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 247017 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213916 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168380 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Прогноз погоды: где в Украине будет дождливо в воскресенье
17 августа, 03:59 • 11619 просмотра
Потери врага: украинские защитники уничтожили 900 оккупантов за сутки - Генштаб
17 августа, 04:35 • 8686 просмотра
ISW: Украине нужны международные гарантии безопасности и миротворцы для сдерживания агрессии РФ
17 августа, 04:54 • 9310 просмотра
The Telegraph: Трамп и Путин предлагают Украине «ужасную» сделку, но лучшей может не быть
17 августа, 05:28 • 7980 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
07:47 • 7106 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 20508 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 354109 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
15 августа, 10:28 • 306808 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 310449 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
15 августа, 07:14 • 317380 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
11:21 • 3336 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
07:47 • 7134 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов
16 августа, 07:05 • 51459 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
16 августа, 03:37 • 42976 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
14 августа, 14:12 • 178914 просмотра
Украинские военные атаковали колонну врага, генерал-лейтенант получил тяжелые ранения

Киев • УНН

 • 2340 просмотра

Украинские военные ударили по колонне врага на трассе рыльск-хомутовка в курской области рф. Заместитель командующего группировкой "север" генерал-лейтенант абачев получил тяжелые ранения, ему ампутировали руку и ногу.

Украинские военные атаковали колонну врага, генерал-лейтенант получил тяжелые ранения

В ночь на 17 августа украинские военные ударили по колонне врага на трассе рыльск-хомутовка в курской области рф. В результате атаки тяжелые ранения получил генерал-лейтенант абачев, заместитель командующего группировкой "север", которому после госпитализации ампутировали руку и ногу. Об этом сообщило ГУР МО Украины, передает УНН.

Подробности

В ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе рыльск - хомутовка курской области рф. В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант абачев - заместитель командующего группировкой войск "север" вс рф

- говорится в сообщении.

Раненого генерала срочно эвакуировали военно-транспортным самолетом в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в москве. В результате полученных травм ему ампутировали руку и ногу.

Дроны ГУР атаковали логистику оккупантов в воронежской области рф - источник17.08.2025, 14:02 • 2000 просмотров

Алена Уткина

Украина