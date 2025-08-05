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В Украине создали робота с ИИ-турелью, которая сбивает российские дроны

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Наземные роботы теперь могут автоматически обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Это стало возможным благодаря интеграции турели "Хищник" с искусственным интеллектом на роботы НРК TerMIT.

В Украине создали робота с ИИ-турелью, которая сбивает российские дроны

Наземные роботы, которые помогают украинским военным, получили еще одну важную функцию: специальная турель на базе искусственного интеллекта сама находит и сбивает вражеские дроны. Об этом рассказал первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Наземные роботы уже меняют поле боя — перевозят грузы, эвакуируют раненых и минируют. Сейчас к этим функциям добавляется еще одна — поражение вражеских дронов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству двух участников Brave1 — производителей НРК TerMIT и турели Хищник. Турель на базе ИИ может автоматически выявлять и уничтожать вражеские дроны. Дистанционное управление роботом уменьшает риск для украинских бойцов 

- написал он в своем Telegram.

9 млрд грн направляют на дроны и антидроновую защиту: сколько и куда02.08.25, 11:45 • 4421 просмотр

Алена Уткина

ВойнаТехнологии
Brave1
Михаил Федоров
Украина