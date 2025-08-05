В Украине создали робота с ИИ-турелью, которая сбивает российские дроны

Наземные роботы, которые помогают украинским военным, получили еще одну важную функцию: специальная турель на базе искусственного интеллекта сама находит и сбивает вражеские дроны. Об этом рассказал первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Наземные роботы уже меняют поле боя — перевозят грузы, эвакуируют раненых и минируют. Сейчас к этим функциям добавляется еще одна — поражение вражеских дронов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству двух участников Brave1 — производителей НРК TerMIT и турели Хищник. Турель на базе ИИ может автоматически выявлять и уничтожать вражеские дроны. Дистанционное управление роботом уменьшает риск для украинских бойцов - написал он в своем Telegram.

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