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Минобороны утвердило решение о 9 млрд грн на дроны и антидроновую защиту: сколько и куда направляют

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Министерство обороны Украины утвердило перераспределение 9 миллиардов гривен на дроны и антидроновую защиту. Это решение направлено на усиление беспилотных систем и защиту логистических маршрутов.

Минобороны утвердило решение о 9 млрд грн на дроны и антидроновую защиту: сколько и куда направляют

Министерство обороны во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего утвердило решение о перераспределении 9 млрд грн на дроны, а также антидроновую защиту маршрутов эвакуации и логистики. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.

Подробности

Как сообщил Шмыгаль, Минобороны утвердило решение о перераспределении средств на нужды ВСУ:

  • 8 млрд гривен - на неотложные нужды воинских частей ВСУ, задействованных в проекте "Линия дронов", и усиление беспилотных систем в новосформированных подразделениях. По словам Шмыгаля, "это позволит обеспечить безотлагательное финансирование неотложных нужд таких подразделений как "Птицы Мадяра", К2, "Рарог", "Ахиллес", "Немезис", "Черный лес". Они продемонстрировали высокую эффективность: только в течение прошлого месяца уничтожено 22,7 тысяч вражеских целей";
    • 1 млрд гривен - на антидроновую защиту маршрутов эвакуации и логистики.

      "Отдельно над вопросом финансирования проекта "Линия дронов" работаем с партнерами. В рамках двустороннего соглашения с Нидерландами предусмотрено приобретение беспилотников у украинских производителей. Благодаря этому инструменту государственный "Ощадбанк" уже предоставил банковских гарантий по контрактам на сумму 837 млн евро", - добавил Шмыгаль.

      Напомним

      Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на днях уже финализируются договоренности с партнерами о средствах на дроны. Ожидается 400 млн евро.

      Павел Башинский

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