Ще 400 млн євро на дрони: Зеленський заявив, що вже фіналізуються домовленості з партнерами

Президент України Володимир Зеленський розповів, що днями вже фіналізуються домовленості з партнерами про кошти на дрони. Очікується 400 млн євро, сказав Глава держави у вечірньому зверненні, передає УНН.

Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони – іще плюс 400 млн євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна – Нідерланди. Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Міністерство оборони України вперше оголосило тендери на закупівлю FPV-дронів на понад 3.3 млрд грн через Prozorro. Закупівлі відбуватимуться на основі тактико-технічних характеристик, а не за назвами моделей, що дозволить залучити ширше коло виробників.