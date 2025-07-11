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FPV-дрони на понад 3.3 млрд грн: вперше оголошено тендер на основі тактико-технічних характеристик

Київ • УНН

 • 646 перегляди

Міністерство оборони України вперше оголосило тендери на закупівлю FPV-дронів на понад 3.3 млрд грн через Prozorro. Закупівлі відбуватимуться на основі тактико-технічних характеристик, а не за назвами моделей, що дозволить залучити ширше коло виробників.

FPV-дрони на понад 3.3 млрд грн: вперше оголошено тендер на основі тактико-технічних характеристик

Закупівлі вже опубліковано на платформі Prozorro, вони вперше відбуватимуться саме на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ).

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Деталі

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України оголосила про перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод.

Загальна очікувана вартість двох тендерів – понад 3.3 млрд грн 

- інформує Агенція оборонних закупівель.

На платформі Prozorro вже визначено, що в рамках цієї теми ідеться про:

  • 11 лотів на суму 2 057 875 582 грн;
    • 8 лотів на суму 1 316 050 650 грн.

      Довідка

      Рамкова угода – це процедура державних закупівель, що передбачає попередній відбір постачальників. 

      Спочатку компанії проходять кваліфікацію за базовими критеріями. Після цього АОЗ проводить серед них конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції.

      Вперше - закупівля FPV-дронів за ТТХ

      Закупівлі вперше відбуватимуться саме на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ).

      До процесу вдалось залучити широке коло виробників

      - стверджує Міноборони.

      Наразі кваліфікацію до рамкових угод пройшли 19 виробників

      - додали у міністерстві. 

      Вперше АОЗ закуповує FPV-дрони не за назвами моделей, а за тактико-технічними характеристиками. Це принципово новий підхід, який відкриває ринок для ширшого кола виробників, дозволяє закуповувати військовим потрібне озброєння, зберігаючи конкуренцію і прозорість. А механізм рамкових угод дозволяє нам проводити закупівлю швидше серед вже кваліфікованих виробників

       – прокоментував Арсен Жумаділов, директор АОЗ.

      Нагадаємо

      Тисяча військових вже проходять освітній курс про оборонні закупівлі в застосунку "Армія+"

      Попри збільшення законтрактування БПЛА, надходять непоодинокі сигнали щодо неналежного забезпечення бригад дронами. Проблема полягає в тому, що дрони, які замовляють підрозділи надходять запізно. Про це заявляв у кінці травня директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      ПолітикаТехнологіїФінанси
      Міністерство оборони України
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