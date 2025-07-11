FPV-дрони на понад 3.3 млрд грн: вперше оголошено тендер на основі тактико-технічних характеристик

Закупівлі вже опубліковано на платформі Prozorro, вони вперше відбуватимуться саме на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ).

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України оголосила про перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод.

На платформі Prozorro вже визначено, що в рамках цієї теми ідеться про:

Рамкова угода – це процедура державних закупівель, що передбачає попередній відбір постачальників.

Спочатку компанії проходять кваліфікацію за базовими критеріями. Після цього АОЗ проводить серед них конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції.

Закупівлі вперше відбуватимуться саме на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ).

Вперше АОЗ закуповує FPV-дрони не за назвами моделей, а за тактико-технічними характеристиками. Це принципово новий підхід, який відкриває ринок для ширшого кола виробників, дозволяє закуповувати військовим потрібне озброєння, зберігаючи конкуренцію і прозорість. А механізм рамкових угод дозволяє нам проводити закупівлю швидше серед вже кваліфікованих виробників