FPV-дроны на сумму более 3,3 млрд грн: впервые объявлен тендер на основе тактико-технических характеристик

Закупки уже опубликованы на платформе Prozorro, они впервые будут проходить именно на основе тактико-технических характеристик (ТТХ).

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины объявило о первых закупках FPV-дронов в рамках рамочных соглашений.

На платформе Prozorro уже определено, что в рамках этой темы речь идет о:

Рамочное соглашение – это процедура государственных закупок, предусматривающая предварительный отбор поставщиков.

Сначала компании проходят квалификацию по базовым критериям. После этого АОЗ проводит среди них конкретные тендеры с четко определенными требованиями к продукции.

Закупки впервые будут проходить именно на основе тактико-технических характеристик (ТТХ).

Впервые АОЗ закупает FPV-дроны не по названиям моделей, а по тактико-техническим характеристикам. Это принципиально новый подход, который открывает рынок для более широкого круга производителей, позволяет закупать военным нужное вооружение, сохраняя конкуренцию и прозрачность. А механизм рамочных соглашений позволяет нам проводить закупку быстрее среди уже квалифицированных производителей