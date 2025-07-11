FPV-дроны на сумму более 3,3 млрд грн: впервые объявлен тендер на основе тактико-технических характеристик
Киев • УНН
Министерство обороны Украины впервые объявило тендеры на закупку FPV-дронов на сумму более 3,3 млрд грн через Prozorro. Закупки будут осуществляться на основе тактико-технических характеристик, а не по названиям моделей, что позволит привлечь более широкий круг производителей.
Закупки уже опубликованы на платформе Prozorro, они впервые будут проходить именно на основе тактико-технических характеристик (ТТХ).
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Детали
"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины объявило о первых закупках FPV-дронов в рамках рамочных соглашений.
Общая ожидаемая стоимость двух тендеров – более 3.3 млрд грн
На платформе Prozorro уже определено, что в рамках этой темы речь идет о:
- 11 лотов на сумму 2 057 875 582 грн;
- 8 лотов на сумму 1 316 050 650 грн.
Справка
Рамочное соглашение – это процедура государственных закупок, предусматривающая предварительный отбор поставщиков.
Сначала компании проходят квалификацию по базовым критериям. После этого АОЗ проводит среди них конкретные тендеры с четко определенными требованиями к продукции.
Впервые - закупка FPV-дронов по ТТХ
Закупки впервые будут проходить именно на основе тактико-технических характеристик (ТТХ).
К процессу удалось привлечь широкий круг производителей
Сейчас квалификацию к рамочным соглашениям прошли 19 производителей
Впервые АОЗ закупает FPV-дроны не по названиям моделей, а по тактико-техническим характеристикам. Это принципиально новый подход, который открывает рынок для более широкого круга производителей, позволяет закупать военным нужное вооружение, сохраняя конкуренцию и прозрачность. А механизм рамочных соглашений позволяет нам проводить закупку быстрее среди уже квалифицированных производителей
Напомним
Тысяча военных уже проходят образовательный курс об оборонных закупках в приложении "Армия+".
Несмотря на увеличение законтрактования БПЛА, поступают неединичные сигналы о ненадлежащем обеспечении бригад дронами. Проблема заключается в том, что дроны, которые заказывают подразделения, поступают поздно. Об этом заявлял в конце мая директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.