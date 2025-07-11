FPV-дроны на сумму более 3,3 млрд грн: впервые объявлен тендер на основе тактико-технических характеристик

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
14:42 • 28757 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
14:05 • 49350 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
12:36 • 64105 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11:30 • 47859 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Эксклюзив
11 июля, 09:10 • 56659 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
11 июля, 08:32 • 57646 просмотра
ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко
Эксклюзив
11 июля, 07:47 • 55295 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
11 июля, 06:48 • 47295 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
11 июля, 06:21 • 37497 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Эксклюзив
11 июля, 05:21 • 27858 просмотра
Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.7м/с
43%
748мм
Популярные новости
Германия планирует закупить больше истребителей F-35 у США - Politico11 июля, 07:19 • 15176 просмотра
К экс-министру Кубракову пришли с обысками - источник11 июля, 07:56 • 74592 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 75628 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне12:06 • 51004 просмотра
В Харькове разоблачен тайный склад оружия, заложенный российскими спецслужбами для диверсантов12:24 • 23906 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
14:42 • 28757 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
14:05 • 49350 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 117325 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 141602 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 177122 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму15:54 • 9444 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль15:30 • 11205 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне12:06 • 51333 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 75954 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 56015 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

FPV-дроны на сумму более 3,3 млрд грн: впервые объявлен тендер на основе тактико-технических характеристик

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Министерство обороны Украины впервые объявило тендеры на закупку FPV-дронов на сумму более 3,3 млрд грн через Prozorro. Закупки будут осуществляться на основе тактико-технических характеристик, а не по названиям моделей, что позволит привлечь более широкий круг производителей.

FPV-дроны на сумму более 3,3 млрд грн: впервые объявлен тендер на основе тактико-технических характеристик

Закупки уже опубликованы на платформе Prozorro, они впервые будут проходить именно на основе тактико-технических характеристик (ТТХ).

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Детали

"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины объявило о первых закупках FPV-дронов в рамках рамочных соглашений.

Общая ожидаемая стоимость двух тендеров – более 3.3 млрд грн 

- информирует Агентство оборонных закупок.

На платформе Prozorro уже определено, что в рамках этой темы речь идет о:

  • 11 лотов на сумму 2 057 875 582 грн;
    • 8 лотов на сумму 1 316 050 650 грн.

      Справка

      Рамочное соглашение – это процедура государственных закупок, предусматривающая предварительный отбор поставщиков. 

      Сначала компании проходят квалификацию по базовым критериям. После этого АОЗ проводит среди них конкретные тендеры с четко определенными требованиями к продукции.

      Впервые - закупка FPV-дронов по ТТХ

      Закупки впервые будут проходить именно на основе тактико-технических характеристик (ТТХ).

      К процессу удалось привлечь широкий круг производителей

      - утверждает Минобороны.

      Сейчас квалификацию к рамочным соглашениям прошли 19 производителей

      - добавили в министерстве. 

      Впервые АОЗ закупает FPV-дроны не по названиям моделей, а по тактико-техническим характеристикам. Это принципиально новый подход, который открывает рынок для более широкого круга производителей, позволяет закупать военным нужное вооружение, сохраняя конкуренцию и прозрачность. А механизм рамочных соглашений позволяет нам проводить закупку быстрее среди уже квалифицированных производителей

       – прокомментировал Арсен Жумадилов, директор АОЗ.

      Напомним

      Тысяча военных уже проходят образовательный курс об оборонных закупках в приложении "Армия+"

      Несмотря на увеличение законтрактования БПЛА, поступают неединичные сигналы о ненадлежащем обеспечении бригад дронами. Проблема заключается в том, что дроны, которые заказывают подразделения, поступают поздно. Об этом заявлял в конце мая директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      политикаТехнологииФинансы
      Министерство обороны Украины
      Tesla
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      S&P 500
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Brent Oil
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gold
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gas TTF
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9