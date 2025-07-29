Еще 400 млн евро на дроны: Зеленский заявил, что уже финализируются договоренности с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на днях уже финализируются договоренности с партнерами о средствах на дроны. Ожидается 400 млн евро, сказал Глава государства в вечернем обращении, передает УНН.

На днях уже финализируются договоренности с нашими партнерами о средствах на дроны – еще плюс 400 млн евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина – Нидерланды. Все задачи по производству дронов на этот год выполняем и именно так выполняем, как нужно - сказал Зеленский.

Напомним

Министерство обороны Украины впервые объявило тендеры на закупку FPV-дронов на более чем 3.3 млрд грн через Prozorro. Закупки будут проходить на основе тактико-технических характеристик, а не по названиям моделей, что позволит привлечь более широкий круг производителей.