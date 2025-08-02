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Міноборони затвердило рішення про 9 млрд грн на дрони та антидроновий захист: скільки і куди спрямовують

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Міністерство оборони України затвердило перерозподіл 9 мільярдів гривень на дрони та антидроновий захист. Це рішення спрямоване на посилення безпілотних систем та захист логістичних маршрутів.

Міноборони затвердило рішення про 9 млрд грн на дрони та антидроновий захист: скільки і куди спрямовують

Міністерство оборони на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача затвердило рішення про перерозподіл 9 млрд грн на дрони, а також антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Шмигаль, Міноборони затвердило рішення про перерозподіл коштів на потреби ЗСУ:

  • 8 млрд гривень - на нагальні потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту “Лінія дронів”, та посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах. Зі слів Шмигаля, "це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів як “Птахи Мадяра”, К2, “Рарог”, “Ахіллес”, “Немезіс”, “Чорний ліс”. Вони продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 тисяч ворожих цілей";
    • 1 млрд гривень - на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.

      "Окремо над питанням фінансування проєкту "Лінія дронів" працюємо з партнерами. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників. Завдяки цьому інструменту державний "Ощадбанк" уже надав банківських гарантій за контрактами на суму 837 млн євро", - додав Шмигаль.

      Нагадаємо

      Президент України Володимир Зеленський розповів, що днями вже фіналізуються домовленості з партнерами про кошти на дрони. Очікується 400 млн євро.

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