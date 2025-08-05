В Україні створили робота із ШІ-туреллю, яка збиває російські дрони
Київ • УНН
Наземні роботи тепер можуть автоматично виявляти та знищувати ворожі дрони. Це стало можливим завдяки інтеграції турелі «Хижак» зі штучним інтелектом на роботи НРК TerMIT.
Наземні роботи, які допомагають українським військовим, отримали ще одну важливу функцію: спеціальна турель на базі штучного інтелекту сама знаходить і збиває ворожі дрони. Про це розповів перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
Наземні роботи вже змінюють поле бою — перевозять вантажі, евакуйовують поранених та мінують. Зараз до цих функцій додається ще одна — ураження ворожих дронів. Це стало можливим завдяки співпраці двох учасників Brave1 — виробників НРК TerMIT та турелі Хижак. Турель на базі ШІ може автоматично виявляти та знищувати ворожі дрони. Дистанційне керування роботом зменшує ризик для українських бійців
9 млрд грн спрямовують на дрони та антидроновий захист: скільки і куди02.08.25, 11:45 • 4421 перегляд