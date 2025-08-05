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В Україні створили робота із ШІ-туреллю, яка збиває російські дрони

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Наземні роботи тепер можуть автоматично виявляти та знищувати ворожі дрони. Це стало можливим завдяки інтеграції турелі «Хижак» зі штучним інтелектом на роботи НРК TerMIT.

В Україні створили робота із ШІ-туреллю, яка збиває російські дрони

Наземні роботи, які допомагають українським військовим, отримали ще одну важливу функцію: спеціальна турель на базі штучного інтелекту сама знаходить і збиває ворожі дрони. Про це розповів перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Наземні роботи вже змінюють поле бою — перевозять вантажі, евакуйовують поранених та мінують. Зараз до цих функцій додається ще одна — ураження ворожих дронів. Це стало можливим завдяки співпраці двох учасників Brave1 — виробників НРК TerMIT та турелі Хижак. Турель на базі ШІ може автоматично виявляти та знищувати ворожі дрони. Дистанційне керування роботом зменшує ризик для українських бійців 

- написав він у своєму Telegram.

9 млрд грн спрямовують на дрони та антидроновий захист: скільки і куди02.08.25, 11:45 • 4421 перегляд

Альона Уткіна

ВійнаТехнології
Brave1
Михайло Федоров
Україна