"Армия дронов Бонус": Минобороны дополнительно получит более 2 млрд грн на финансирование проекта
Киев • УНН
Кабмин поддержал предложение Минобороны по перенаправлению остатков средств Минстратегпрома. Это позволит военным подразделениям накапливать баллы за поражение вражеских целей и заказывать БПЛА и средства РЭБ украинского производства.
Правительство на сегодняшнем заседании поддержало предложение Министерства обороны о перенаправлении остатков средств Минстратегпрома на усиление финансирования проекта "Армия дронов Бонус". Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.
Более 2 млрд грн дополнительно получит Минобороны на финансирование проекта "Армия дронов Бонус"
Детали
По словам министра, благодаря этой инициативе воинские подразделения могут накапливать баллы за поражение вражеских целей, а затем заказывать БПЛА, средства РЭБ украинского производства на платформе Brave1 Market и получать их через цифровую систему DOT-Chain Defence.
Добавим
Как сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, правительство направило остаток средств, образовавшийся по состоянию на 1 января 2025 года, в размере 2 млрд 500 млн 28,309 тыс. гривен Министерству обороны на осуществление мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса, разработке, освоению и внедрению новых технологий, наращиванию имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения, закупке вооружения, военной (специальной) техники, средств и оборудования.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении создать современные отдельные штурмовые войска. По словам Президента, сейчас "все готовится", где-то неделя – десять дней и все будет работать".