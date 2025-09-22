$41.250.00
Погода
+28°
3м/с
24%
753мм
"Армия дронов Бонус": Минобороны дополнительно получит более 2 млрд грн на финансирование проекта

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Кабмин поддержал предложение Минобороны по перенаправлению остатков средств Минстратегпрома. Это позволит военным подразделениям накапливать баллы за поражение вражеских целей и заказывать БПЛА и средства РЭБ украинского производства.

"Армия дронов Бонус": Минобороны дополнительно получит более 2 млрд грн на финансирование проекта

Правительство на сегодняшнем заседании поддержало предложение Министерства обороны о перенаправлении остатков средств Минстратегпрома на усиление финансирования проекта "Армия дронов Бонус". Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.

Более 2 млрд грн дополнительно получит Минобороны на финансирование проекта "Армия дронов Бонус" 

- сообщил Шмыгаль.

Детали

По словам министра, благодаря этой инициативе воинские подразделения могут накапливать баллы за поражение вражеских целей, а затем заказывать БПЛА, средства РЭБ украинского производства на платформе Brave1 Market и получать их через цифровую систему DOT-Chain Defence.

Добавим

Как сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, правительство направило остаток средств, образовавшийся по состоянию на 1 января 2025 года, в размере 2 млрд 500 млн 28,309 тыс. гривен Министерству обороны на осуществление мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса, разработке, освоению и внедрению новых технологий, наращиванию имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения, закупке вооружения, военной (специальной) техники, средств и оборудования.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении создать современные отдельные штурмовые войска. По словам Президента, сейчас "все готовится", где-то неделя – десять дней и все будет работать". 

Антонина Туманова

