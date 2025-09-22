"Армія дронів Бонус": Міноборони додатково отримає понад 2 млрд грн на фінансування проєкту
Київ • УНН
Кабмін підтримав пропозицію Міноборони щодо переспрямування залишків коштів Мінстратегпрому. Це дозволить військовим підрозділам накопичувати бали за ураження ворожих цілей та замовляти БпЛА й засоби РЕБ українського виробництва.
Уряд на сьогоднішньому засіданні підтримав пропозицію Міністерства оборони щодо переспрямування залишків коштів Мінстратегпрому на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус". Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.
Понад 2 млрд грн додатково отримає Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"
Деталі
За словами міністра, завдяки цій ініціативі військові підрозділи можуть накопичувати бали за ураження ворожих цілей, а потім замовляти БпЛА, засоби РЕБ українського виробництва на платформі Brave1 Market й отримувати їх через цифрову систему DOT-Chain Defence.
Додамо
Як повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, уряд спрямував залишок коштів, утворений станом на 1 січня 2025 року 2 млрд 500 млн 28,309 тис. гривень Міністерству оборони на здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, закупівлі озброєння, військової (спеціальної) техніки, засобів та обладнання.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення створити сучасні окремі штурмові війська. За словами Президента, наразі "все готується", десь тиждень – десять днів і все буде працювати".