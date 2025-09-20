Зеленський анонсував створення окремих штурмових військ із дроновою складовою

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення створити сучасні окремі штурмові війська. За словами Президента, наразі "все готується", десь тиждень – десять днів і все буде працювати". Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Що стосується штурмовиків, у нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025-го року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. росіяни вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати