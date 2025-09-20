$41.250.05
10:19 • 3030 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 10892 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 32886 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 43421 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 46163 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 39756 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 47804 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 60325 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33600 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 49005 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Зеленський анонсував створення окремих штурмових військ із дроновою складовою

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення створити сучасні окремі штурмові війська. Вони матимуть дронову складову, і все буде готове орієнтовно за тиждень.

Зеленський анонсував створення окремих штурмових військ із дроновою складовою

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення створити сучасні окремі штурмові війська. За словами Президента, наразі "все готується", десь тиждень – десять днів і все буде працювати". Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Що стосується штурмовиків, у нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025-го року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. росіяни вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень – десять днів і все буде працювати 

- сказав Зеленський.

За його словами, це будуть сучасні штурмові війська із дроновою складовою.

Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо оборонного бюджету на 2026 рік. Документ передбачає низку доручень Кабінету міністрів, а також органам сектору безпеки і оборони України.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна