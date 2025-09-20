Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых войск с дроновой составляющей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении создать современные отдельные штурмовые войска. По словам Президента, сейчас "все готовится", где-то неделя – десять дней и все будет работать". Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, передает УНН.

Что касается штурмовиков, у нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что надо выйти в юридическую плоскость. россияне решили делать то же самое, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделя – десять дней и все будет работать