Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых войск с дроновой составляющей
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении создать современные отдельные штурмовые войска. Они будут иметь дроновую составляющую, и все будет готово ориентировочно через неделю.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении создать современные отдельные штурмовые войска. По словам Президента, сейчас "все готовится", где-то неделя – десять дней и все будет работать". Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, передает УНН.
Что касается штурмовиков, у нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что надо выйти в юридическую плоскость. россияне решили делать то же самое, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделя – десять дней и все будет работать
По его словам, это будут современные штурмовые войска с дроновой составляющей.
Конечно, они работают сегодня вместе, штурмовые полки с ДШВ выполняют сильные задачи
