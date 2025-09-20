Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых войск с дроновой составляющей

$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:19 • 3592 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 11618 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 33427 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 43785 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 46484 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 39926 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 48002 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 60549 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 33662 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 49204 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto20 сентября, 02:55 • 24695 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic20 сентября, 04:38 • 23900 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto20 сентября, 04:40 • 16635 просмотра
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину20 сентября, 06:16 • 15980 просмотра
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов08:02 • 19429 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака08:41 • 11641 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 33442 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 46928 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 60555 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 49209 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Гэвин Ньюсом
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Государственная граница Украины
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 48002 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 46920 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 22246 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 24883 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 27551 просмотра
Актуальное
Facebook
ТикТок
Бильд
Хранитель
Шахед-136

Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых войск с дроновой составляющей

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении создать современные отдельные штурмовые войска. Они будут иметь дроновую составляющую, и все будет готово ориентировочно через неделю.

Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых войск с дроновой составляющей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении создать современные отдельные штурмовые войска. По словам Президента, сейчас "все готовится", где-то неделя – десять дней и все будет работать". Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, передает УНН.

Что касается штурмовиков, у нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что надо выйти в юридическую плоскость. россияне решили делать то же самое, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделя – десять дней и все будет работать 

- сказал Зеленский.

По его словам, это будут современные штурмовые войска с дроновой составляющей.

Конечно, они работают сегодня вместе, штурмовые полки с ДШВ выполняют сильные задачи 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны относительно оборонного бюджета на 2026 год. Документ предусматривает ряд поручений Кабинету министров, а также органам сектора безопасности и обороны Украины.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина