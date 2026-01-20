Украина развернет новые зенитно-ракетные комплексы на искусственном интеллекте - WP

Украина вскоре развернет новое поколение отечественных зенитно-ракетных комплексов-перехватчиков, работающих на искусственном интеллекте, что может позволить стране воевать бесконечно долго. Об этом пишет WP, ссылаясь на разговоры с новым главой Минобороны Михаилом Федоровым и другими высокопоставленными чиновниками, передает УНН.

"У нас есть четкий план, как остановить Россию в нашем небе", – сказал Федоров на встрече в воскресенье в штаб-квартире Министерства обороны. Через несколько минут он подписал соглашение с американской компанией-разработчиком оборонного программного обеспечения Palantir о создании передовой "комнаты данных" с искусственным интеллектом. Она будет использовать миллионы битов данных датчиков и изображений, которые Украина собрала за четыре года войны, для обучения систем искусственного интеллекта, которые могут предсказывать российские атаки, а затем направлять дешевые автономные перехватчики для их победы.

"Речь идет не о нашей победе, а о том, чтобы мы стали непобедимыми", – сказал Андрей Гриценюк, исполнительный директор Brave1, технологического инкубатора, который координировал удивительные инновации Украины на поле боя с дронами и искусственным интеллектом. "Война прекращается, когда враг понимает, что его политических целей невозможно достичь", – утверждал он.

Зеленский отреагировал на атаку рф: за сутки до этого Украина получила необходимые ракеты, ПВО отработала по существенному количеству целей

Издание отмечает, если новая инициатива с Dataroom сработает по плану, то через шесть месяцев Украина будет иметь основу для общенациональной системы автономных ракет ПВО, которая наконец сможет защитить украинские города от российской атаки.

Проект Dataroom иллюстрирует ключевую переменную в этой войне. В своей отчаянной попытке отбить Россию, Украина разработала, возможно, самый инновационный в мире сектор оборонных технологий. Федоров воплощает этот порыв. Ему всего 34 года, он одет в простой свитер. Но еще в 2022 году он убедил президента Владимира Зеленского обратиться за помощью к Palantir и Starlink и запустил проект, известный как "Армия дронов" - говорится в материале.

Добавим

WP отмечает, что еще одним поборником агрессивного использования технологий был 40-летний генерал-лейтенант Кирилл Буданов, бывший начальник военной разведки, которого Зеленский только что назначил главой своей президентской администрации. Эта техническая подкованность является одной из главных причин, почему Украина пережила натиск гораздо большей и могущественной России.

Brave1 координировала этот технологический толчок. Когда началась война, в Украине было всего семь компаний, производящих небольшие дроны; через год их было 70, а сегодня их 500 — они производят миллионы воздушных дронов ежегодно, по словам Гриценюка. Еще 280 компаний разрабатывают автономные наземные транспортные средства — фактически беспилотные танки. В 2022 году почти все атаки Украины были нанесены артиллерией; сегодня почти 90 процентов — с помощью дронов.

Хотя Украина завела борьбу с Россией в тупик на земле, ее самой большой слабостью была противовоздушная оборона. Неустанные российские атаки уничтожили электростанции, теплоэлектростанции и другую критически важную инфраструктуру. Украина ведет храбрую еженощную борьбу против до 1000 ракет и дронов, но эти атаки сделали жизнь мирных жителей ужасной. Проект перехватчика Dataroom – это попытка создать щит противовоздушной обороны, чтобы положить конец этому еженощному натиску, добавляет издание.

"Ни одна страна в мире не имеет опыта защиты от воздушных атак такого масштаба, с которыми сегодня сталкивается Украина", – пояснил Федоров в электронном письме в понедельник. "Обучаясь противодействовать этим атакам, Украина строит… следующее поколение противовоздушной обороны на базе искусственного интеллекта".

Издание подчеркивает, что украинская оборона должна быть дешевле российских атакующих дронов и ракет. И она должна действовать мгновенно, по всей стране, чтобы реагировать на атаки быстрее, чем это могли бы сделать люди. Именно такую систему Dataroom строит, используя украинскую библиотеку данных, чтобы обучить свою систему искусственного интеллекта распознавать входящую атаку и точно ее нацеливать. Программное обеспечение искусственного интеллекта будет интегрировано с самодельными перехватчиками, созданными постоянно растущим сектором оборонных технологий Украины.

Напомним

Трамп продолжает давить на Россию и Украину относительно мирного соглашения, и американские переговорщики считают, что соглашение достижимо в этом году. Они договорились с командой Зеленского о "плане процветания" для восстановления экономики Украины, и они считают, что имеют 95 процентов деталей соглашения о безопасности. Большим оставшимся препятствием является требование России на территорию в Донецке, которую Украина до сих пор контролирует, ценой тысяч украинских жизней.

Федоров провел первый разговор с британским коллегой Гили: в приоритете - ПВО и дроны Octopus

Путин не хочет идти на уступки, потому что он все еще думает, что может победить. Но новая сеть противовоздушной обороны Украины на основе искусственного интеллекта сделает это менее вероятным. Если Украина сможет защитить мирных жителей на замерзших улицах Киева — и заверить их, что они не столкнутся с еще одной зимой в морозе, даже если война продолжится — возможно, Путин пересмотрит свою ставку.