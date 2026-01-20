$43.180.08
Україна розгорне нові зенітно-ракетні комплекси на штучному інтелекті - WP

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Україна готується до розгортання нового покоління зенітно-ракетних комплексів на штучному інтелекті, які можуть забезпечити нескінченну оборону. Ця система використовуватиме мільйони бітів даних для передбачення та перехоплення російських атак.

Україна розгорне нові зенітно-ракетні комплекси на штучному інтелекті - WP

Україна незабаром розгорне нове покоління вітчизняних зенітно-ракетних комплексів-перехоплювачів, що працюють на штучному інтелекті, що може дозволити країні воювати нескінченно довго. Про це пише WP, посилаючись на розмови з новим главою Міноборони Михайлом Федоровим та іншими високопосадовцями, передає УНН.

"У нас є чіткий план, як зупинити росію в нашому небі", – сказав Федоров на зустрічі в неділю в штаб-квартирі Міністерства оборони. Через кілька хвилин він підписав угоду з американською компанією-розробником оборонного програмного забезпечення Palantir про створення передової "кімнати даних" зі штучним інтелектом. Вона використовуватиме мільйони бітів даних датчиків і зображень, які Україна зібрала за чотири роки війни, для навчання систем штучного інтелекту, які можуть передбачати російські атаки, а потім направляти дешеві автономні перехоплювачі для їх перемоги.

"Йдеться не про нашу перемогу, а про те, щоб ми стали непереможними", – сказав Андрій Гриценюк, виконавчий директор Brave1, технологічного інкубатора, який координував дивовижні інновації України на полі бою з дронами та штучним інтелектом. "Війна припиняється, коли ворог розуміє, що його політичних цілей неможливо досягти", – стверджував він.

Зеленський відреагував на атаку рф: за добу до цього Україна отримала необхідні ракети, ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей20.01.26, 10:00 • 2490 переглядiв

Видання зауважує, якщо нова ініціатива з Dataroom спрацює за планом, то через шість місяців Україна матиме основу для загальнонаціональної системи автономних ракет ППО, яка нарешті зможе захистити українські міста від російської атаки. 

Проєкт Dataroom ілюструє ключову змінну в цій війні. У своїй відчайдушній спробі відбити росію, Україна розробила, можливо, найінноваційніший у світі сектор оборонних технологій. Федоров втілює цей порив. Йому лише 34 роки, він одягнений у простий светр. Але ще у 2022 році він переконав президента Володимира Зеленського звернутися за допомогою до Palantir та Starlink і запустив проєкт, відомий як "Армія дронів" - йдеться у матеріалі.

Додамо

WP зауважує, що ще одним поборником агресивного використання технологій був 40-річний генерал-лейтенант Кирило Буданов, колишній начальник військової розвідки, якого Зеленський щойно призначив головою своєї президентської адміністрації. Ця технічна підкованість є однією з головних причин, чому Україна пережила натиск набагато більшої та могутнішої росії.

Brave1 координувала цей технологічний поштовх. Коли почалася війна, в Україні було лише сім компаній, що виробляли невеликі дрони; через рік їх було 70, а сьогодні їх 500 — вони виробляють мільйони повітряних дронів щорічно, за словами Гриценюка. Ще 280 компаній розробляють автономні наземні транспортні засоби — фактично безпілотні танки. У 2022 році майже всі атаки України були завдані артилерією; сьогодні майже 90 відсотків — за допомогою дронів.

Хоча Україна завела боротьбу з росією до глухого кута на землі, її найбільшою слабкістю була протиповітряна оборона. Невпинні російські атаки знищили електростанції, теплоелектростанції та іншу критично важливу інфраструктуру. Україна веде хоробру щоночі боротьбу проти до 1000 ракет і дронів, але ці атаки зробили життя мирних жителів жахливим. Проєкт перехоплювача Dataroom – це спроба створити щит протиповітряної оборони, щоб покласти край цьому щоночіному натиску, додає видання.

"Жодна країна у світі не має досвіду захисту від повітряних атак такого масштабу, з якими сьогодні стикається Україна", – пояснив Федоров у електронному листі в понеділок. "Навчаючись протидіяти цим атакам, Україна будує… наступне покоління протиповітряної оборони на базі штучного інтелекту".

Видання наголошує, що українська оборона має бути дешевшою за російські атакуючі дрони та ракети. І вона повинна діяти миттєво, по всій країні, щоб реагувати на атаки швидше, ніж це могли б зробити люди. Саме таку систему Dataroom будує, використовуючи українську бібліотеку даних, щоб навчити свою систему штучного інтелекту розпізнавати вхідну атаку та точно її націлювати. Програмне забезпечення штучного інтелекту буде інтегровано з саморобними перехоплювачами, створеними постійно зростаючим сектором оборонних технологій України.

Нагадаємо

Трамп продовжує тиснути на росію та Україну щодо мирної угоди, і американські переговірники вважають, що угода досяжна цього року. Вони домовилися з командою Зеленського про "план процвітання" для відновлення економіки України, і вони вважають, що мають 95 відсотків деталей угоди про безпеку. Великою перешкодою, що залишилася, є вимога росії на територію в Донецьку, яку Україна досі контролює, ціною тисяч українських життів.

Федоров провів першу розмову з британським колегою Гілі: у пріоритеті - ППО та дрони Octopus19.01.26, 21:32 • 3316 переглядiв

путін не хоче йти на поступки, бо він все ще думає, що може перемогти. Але нова мережа протиповітряної оборони України на основі штучного інтелекту зробить це менш імовірним. Якщо Україна зможе захистити мирних жителів на замерзлих вулицях Києва — і запевнити їх, що вони не зіткнуться з ще однією зимою в морозі, навіть якщо війна продовжиться — можливо, путін перегляне свою ставку.

Антоніна Туманова

