У межах програми "Армія Дронів Бонус" військові зможуть отримувати засоби РЕБ безпосередньо від виробника - Міноборони
Київ • УНН
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що військові у рамках програми "Армія Дронів Бонус" отримуватимуть засоби радіо-електронної боротьби. Поставки відбуваються напряму від виробника на фронт через цифрову систему Міноборони DOT-Chain Defence.
Деталі
Шмигаль нагадав, що за цією програмою можна було також отримати FPV-дрони та бомбери. Тепер же додано обладнання, яке допомагає захищати наших воїнів на передовій. Він також додав, що "Агенція оборонних закупівель" Міноборони вже має перші договори з вітчизняними виробниками на постачання засобів РЕБ. За його словами, частина обладнання вже перебуває у розпорядженні ЗСУ.
Доступність засобів РЕБ у програмі - це не лише розширення переліку техніки, а й принципово новий рівень гнучкості для військових. Вони можуть самостійно визначати потреби підрозділу, у Brave1 Market через авторизацію в DELTA замовляти необхідне та отримувати його безпосередньо у свої підрозділи через цифрову систему DOT-Chain Defence. Це скорочує час від заявки до фактичного постачання на фронт і підвищує ефективність використання державних коштів
Він також додав, що у межах програми вже поставлено техніки на 500 млн грн. Загальна сума замовлень складає 2 млрд грн.
Доповнення
Денис Шмигаль взяв участь у засіданні "коаліції охочих", де обговорили рамку питань щодо гарантій безпеки. Партнери підтвердили готовність взяти на себе відповідальність за довгострокову безпеку України.