У межах програми "Армія Дронів Бонус" військові зможуть отримувати засоби РЕБ безпосередньо від виробника - Міноборони

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 5762 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 10933 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 12699 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 12058 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 27761 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 37116 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 39891 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37300 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 68808 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 27722 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.3м/с
39%
753мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 274281 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 267141 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 264580 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 257753 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 21933 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 10544 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto07:53 • 11224 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 27770 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 30820 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 68817 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Марк Рютте
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Париж
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 2510 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 10544 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto07:43 • 6528 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 14261 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 16399 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Facebook
Дія (сервіс)
YouTube

У межах програми "Армія Дронів Бонус" військові зможуть отримувати засоби РЕБ безпосередньо від виробника - Міноборони

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що військові у рамках програми "Армія Дронів Бонус" отримуватимуть засоби радіо-електронної боротьби. Поставки відбуваються напряму від виробника на фронт через цифрову систему Міноборони DOT-Chain Defence.

У межах програми "Армія Дронів Бонус" військові зможуть отримувати засоби РЕБ безпосередньо від виробника - Міноборони

Українські військові у рамках програми "Армія Дронів Бонус" зможуть отримувати засоби радіо-електронної боротьби. Поставки відбуваються напряму від виробника на фронт, повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

У межах програми "Армія Дронів Бонус" військові можуть отримувати засоби РЕБ. Поставки відбуваються через цифрову систему Міноборони DOT-Chain Defence - напряму від виробника на фронт

- повідомив Міністр оборони.

Шмигаль нагадав, що за цією програмою можна було також отримати FPV-дрони та бомбери. Тепер же додано обладнання, яке допомагає захищати наших воїнів на передовій. Він також додав, що "Агенція оборонних закупівель" Міноборони вже має перші договори з вітчизняними виробниками на постачання засобів РЕБ. За його словами, частина обладнання вже перебуває у розпорядженні ЗСУ.

Доступність засобів РЕБ у програмі - це не лише розширення переліку техніки, а й принципово новий рівень гнучкості для військових. Вони можуть самостійно визначати потреби підрозділу, у Brave1 Market через авторизацію в DELTA замовляти необхідне та отримувати його безпосередньо у свої підрозділи через цифрову систему DOT-Chain Defence. Це скорочує час від заявки до фактичного постачання на фронт і підвищує ефективність використання державних коштів

- сказав Шмигаль.

Він також додав, що у межах програми вже поставлено техніки на 500 млн грн. Загальна сума замовлень складає 2 млрд грн.

Доповнення

Денис Шмигаль взяв участь у засіданні "коаліції охочих", де обговорили рамку питань щодо гарантій безпеки. Партнери підтвердили готовність взяти на себе відповідальність за довгострокову безпеку України.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніТехнології
"Коаліція охочих"
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна
Денис Шмигаль