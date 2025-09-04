$41.370.01
В рамках программы "Армия дронов Бонус" военные смогут получать средства РЭБ непосредственно от производителя - Минобороны

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что военные в рамках программы "Армия дронов Бонус" будут получать средства радиоэлектронной борьбы. Поставки происходят напрямую от производителя на фронт через цифровую систему Минобороны DOT-Chain Defence.

В рамках программы "Армия дронов Бонус" военные смогут получать средства РЭБ непосредственно от производителя - Минобороны

Украинские военные в рамках программы "Армия Дронов Бонус" смогут получать средства радиоэлектронной борьбы. Поставки происходят напрямую от производителя на фронт, сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

В рамках программы "Армия Дронов Бонус" военные могут получать средства РЭБ. Поставки происходят через цифровую систему Минобороны DOT-Chain Defence - напрямую от производителя на фронт

- сообщил Министр обороны.

Шмыгаль напомнил, что по этой программе можно было также получить FPV-дроны и бомберы. Теперь же добавлено оборудование, которое помогает защищать наших воинов на передовой. Он также добавил, что "Агентство оборонных закупок" Минобороны уже имеет первые договоры с отечественными производителями на поставку средств РЭБ. По его словам, часть оборудования уже находится в распоряжении ВСУ.

Доступность средств РЭБ в программе - это не только расширение перечня техники, но и принципиально новый уровень гибкости для военных. Они могут самостоятельно определять потребности подразделения, в Brave1 Market через авторизацию в DELTA заказывать необходимое и получать его непосредственно в свои подразделения через цифровую систему DOT-Chain Defence. Это сокращает время от заявки до фактической поставки на фронт и повышает эффективность использования государственных средств

- сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что в рамках программы уже поставлено техники на 500 млн грн. Общая сумма заказов составляет 2 млрд грн.

Дополнение

Денис Шмыгаль принял участие в заседании "коалиции желающих", где обсудили рамку вопросов относительно гарантий безопасности. Партнеры подтвердили готовность взять на себя ответственность за долгосрочную безопасность Украины.

Павел Зинченко

