Сформували рамку питань стосовно гарантій безпеки: Шмигаль взяв участь у засіданні "коаліції охочих" на рівні міністрів оборони

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у засіданні "коаліції охочих", де обговорили рамку питань щодо гарантій безпеки. Партнери підтвердили готовність взяти на себе відповідальність за довгострокову безпеку України.

Сформували рамку питань стосовно гарантій безпеки: Шмигаль взяв участь у засіданні "коаліції охочих" на рівні міністрів оборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у засіданні "коаліції охочих" на рівні міністрів оборони та головнокомандувачів збройних сил. Опрацювали і сформували рамку питань стосовно гарантій безпеки, передає УНН.

У межах візиту в Київ очільника Міноборони Великої Британії Джона Гілі взяв участь у засіданні Коаліції охочих на рівні міністрів оборони та головнокомандувачів збройних сил. Напередодні засідання Коаліції охочих на рівні лідерів держав опрацювали і сформували рамку питань стосовно гарантій безпеки 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, "після недавніх атак на Київ ми почули рішучі заяви від усіх наших партнерів взяти на себе справжню відповідальність за довгострокову безпеку України після досягнення домовленостей щодо справедливого миру".

Щиро вдячний Великій Британії та Франції за лідерство. Марку Рютте за особистий внесок у підтримку України, а також усім нашим справжнім друзям і партнерам за те, що вони поруч з нами у цей критичний момент - резюмував Шмигаль.

Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"03.09.25, 20:05 • 1326 переглядiв

Нагадаємо

Єлисейський палац підтвердив, що у четвер, 4 серпня, у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. 

За інформацією джерел, президент США Дональд Трамп, імовірно, не братиме участі в цих переговорах.

Антоніна Туманова

